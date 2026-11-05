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▲走過情傷的Cindy（如圖），事業更上一層樓，受到許多廠商青睞，社群上滿滿業配代言，從保養品到彩妝都有。（圖／Cindy IG@cindyhhh32）

男星朱軒洋過去與網紅Cindy曾有一段情，然而2024年他被拍到與歌手吳卓源在河濱公園約會，三角戀引發熱議。近日吳卓源在Podcast《女人心事》中向Cindy正式道歉，不過她並未領情，發文開酸：「你那邊還來得及買600的台積電。」而Cindy與朱軒洋分手後近況曝光，不僅業配邀約不斷，身為資深KPOP粉絲的她，也沉迷韓國男團CORTIS，甚至曾在成員趙雨凡面前講笑話，引起其他粉絲熱議。身為美妝網紅的Cindy，深受不少粉絲喜愛，與朱軒洋分手後，將重心放在工作上，不僅YouTube頻道持續更新美妝、開箱與選品分享等，聯名服飾也獲得好評，一推出就銷售一空；此外，走過情傷的Cindy，事業更上一層樓，受到許多廠商青睞，社群上滿滿業配代言，從保養品到彩妝都有。她認真工作之餘，也積極投入追星，身為資深KPOP粉絲的她，拍攝「追星記帳本」系列影片，記錄飛往韓國追線下行程、唱片錄製及看演唱會的花費與心情。近來Cindy則沉迷韓國男團CORTIS，不僅多次飛出國追星，甚至近距離與團員們互動、在成員趙雨凡面前講笑話，讓不少粉絲羨慕直呼：「太幸福了」、「Cindy我老大」、「好羨慕啊！」Cindy即使與朱軒洋分手，生活依舊多采多姿。不過個性嗆辣的Cindy，也多次暗酸吳卓源、朱軒洋，近日吳卓源在節目中正式向她道歉，表示：「整個過程中，我傷害到了別人，我要跟 Cindy 道歉，是真的很抱歉，我傷害了她，帶給她這麼多的痛苦。」不過，Cindy卻似乎不領情，發文開酸：「你那邊還來得及買600的台積電。」遭解讀是覺得吳卓源的道歉已太遲，並在社群寫下：「人生遇到的毒到底怎樣可以離我遠一點。」讓外界充滿聯想。