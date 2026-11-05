甚至在NBA歷史雙人組得分榜上高居第5，僅次於張伯倫 (Wilt Chamberlain) 、梅斯切里（Tom Meschery）的62.5分。

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唐西奇比肩神蹟 追趕張伯倫的現代魔術師

唐西奇本季展現出極致進攻火力，目前場均38.3分誇張數據領跑全聯盟

里夫斯的崛起 從落選秀到頂級進攻後衛

歷史雙人組得分榜都是神獸！唐西奇、里夫斯擠進前5

前4名均由1960年代上古傳奇如張伯倫、貝勒、韋斯特等人所包辦，當時的比賽節奏與現代籃球大相逕庭，球權也完全仰賴單一球員操刀。

不僅超越2019-20年哈登（James Harden）與威斯布魯克（Russell Westbrook）效力火箭時期，合力創下的61.5分，更成為近60年來最具得分爆發力的雙人搭檔。

排名 球員組合 合計場均得分 賽季 1 威爾特·張伯倫 (Wilt Chamberlain) & 保羅·阿里金 (Paul Arizin) 72.3 分 1961-62 2 埃爾金·貝勒 (Elgin Baylor) & 傑瑞·韋斯特 (Jerry West) 69.1 分 1961-62 3 威爾特·張伯倫 (Wilt Chamberlain) & 湯姆·戈拉 (Tom Gola) 64.1 分 1961-62 4 威爾特·張伯倫 (Wilt Chamberlain) & 湯姆·梅斯切裡 (Tom Meschery) 62.5 分 1961-62 5 唐西奇(Luka Dončić) & 里夫斯 (Austin Reaves) 61.9 分 本賽季 6 威爾特·張伯倫 (Wilt Chamberlain) & 阿爾·阿特爾斯 (Al Attles) 61.7 分 1961-62 7 威爾特·張伯倫 (Wilt Chamberlain) & 保羅·阿里金 (Paul Arizin) 61.6 分 1960-61 8 詹姆斯·哈登 (James Harden) & 拉塞爾·威斯布魯克 (Russell Westbrook) 61.5 分 2019-20 9 埃爾金·貝勒 (Elgin Baylor) & 傑瑞·韋斯特 (Jerry West) 61.1 分 1962-63 10 威爾特·張伯倫 (Wilt Chamberlain) & 湯姆·梅斯切裡 (Tom Meschery) 60.8 分 1962-63

洛杉磯湖人本季靠唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）雙衛合力率隊出擊，打出6勝2敗佳績，唐西奇、里夫斯個人數據也持續上升，目前2人場均合力轟下61.9分，躍升本季聯盟最強大的進攻雙人組，，縱觀NBA歷史，在一個完整賽季中能夠打出比此更高的場均得分紀錄，僅有上古神獸張伯倫一人，包括1961-62年繳出的單季50.4分傳奇賽季。唐西奇憑藉極佳的場上節奏掌控、無死角的單打技術以及頂級的外線投射，將現代籃球的個人進攻上限拉升至全新高度，在本季全聯盟最高球權使用率情況下，唐西奇也能繳出相對應產量，甚至場均能繳出8.1助攻，堪稱全聯盟最強進攻利器。而這項歷史級紀錄的另一半，來自於里夫斯持續穩健發揮，作為一名落選秀出身的球員，里夫斯本季展現出極高的進攻效率與造犯規能力，場均貢獻23.6分，成為隊中不可或缺的第2進攻核心。他優秀的持球突破、穩定的中遠投以及關鍵時刻的決策力，完美補足球隊的外線火力和發動點。在NBA歷史雙人組單季得分榜前10名中，東契奇與里夫斯本季場均合力貢獻61.9分，NBA 歷史雙人組單季場均得分 Top 10