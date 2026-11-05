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Siri AI升級重點：理解個人情境、看懂螢幕內容

▲蘋果持續強化Siri AI功能，未來可透過自然語言理解使用者需求，並結合個人情境、螢幕內容及跨App操作，協助處理日常任務。（圖／翻攝蘋果官網）

iOS 27.3新功能有哪些？Safari、健康App全面升級

Siri AI跨App操作：強化郵件、行事曆、照片、Safari等App操作能力，例如取消訂閱電子報、管理瀏覽器標籤頁、搜尋個人資料等。 Safari垂直標籤頁：新增垂直排列的分頁介面，並加入自適應深色模式，讓原本沒有深色設計的網站，也能自動調整背景及文字顏色。 健康App重新設計：整合睡眠、心率、活動紀錄與健康趨勢，並透過AI提供個人化建議。部分健康年齡功能需搭配Apple Watch使用。 待機模式升級：新增及改善數位時鐘、指針時鐘、行事曆與天氣等待機畫面，提供更多顏色及自訂選項。 iPhone Duo操作改善：新增方便單手操作功能，使用者可以透過螢幕邊緣滑動，將操作區域移至手指容易觸及的位置。

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目前仍是測試版 繁中開放資訊留意更新

▲蘋果釋出iOS 27.3開發者測試版，Siri AI升級引發關注，繁體中文支援也傳出新進展，但實際開放時間仍待官方確認。（圖／AI生成示意圖）

蘋果繁體中文版的Siri AI終於有新進展，蘋果釋出iOS 27.3開發者測試版，新版Siri AI已加入繁體中文支援，不用切換到英文就能使用，不過，目前仍處於測試階段，手機也必須支援Apple Intelligence。新版Siri AI能以自然語言對話，可理解手機裡的訊息、郵件及照片，甚至直接協助操作App，iOS 27.3更新也帶來Safari瀏覽器、健康App、待機模式等多項新功能。根據蘋果開發者公告，新版Siri AI強化個人情境理解、螢幕感知及自然語言操作能力，讓使用者能用日常說話的方式提出需求，蘋果也逐步將相關能力導入行事曆、郵件、訊息、照片、備忘錄與Safari等App，例如尋找上週去過的咖啡店，或協助整理超過一年未開啟的檔案。iOS 27.3不只有Siri AI升級，也帶來多項日常使用功能，主要更新包括：想體驗新版Siri AI，手機需要支援Apple Intelligence，依蘋果官方列出的硬體條件，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16與後續機型，以及iPhone Air符合資格；iPhone 15、iPhone 15 Plus則不在支援名單內。此次釋出的iOS 27.3為開發者測試版，版本編號為24C5037i。繁體中文支援方面，中央社11月4日已報導開放測試，但蘋果11月3日的開發者公告仍以「即將擴大支援」描述繁體中文、挪威文、土耳其文及越南文，官方不同頁面的資訊尚有時間差，實際可用狀態仍須以裝置及後續公告為準。此外，Siri AI部分仰賴伺服器端模型的功能設有每日使用限制，額度會依需求複雜度、系統負載等因素調整。對一般使用者而言，此次更新代表繁中Siri AI進入新的測試階段，功能完整度、支援範圍與使用體驗，仍有待後續版本持續調整。