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男女性支持度都占上風 25至29歲族群最挺蘇巧慧

近9成選民表示會投票 鐵定投票者蘇巧慧領先21％

2026年新北市長選戰持續升溫，《鏡新聞》今（5）日公布最新民調，民進黨候選人蘇巧慧支持度達47.7%，領先國民黨候選人李四川的32.8%，雙方差距達14.9個百分點，另有19.5%民眾尚未表態。在當選看好度方面，蘇巧慧同樣取得優勢，有42.4%民眾看好她當選，李四川則為31.4%，差距11個百分點，未表態者占26.2%。除了候選人支持度，民調也詢問新北市民是否希望更換政黨執政。結果顯示，45.0%民眾認為新北市應該更換政黨，32.1%認為應由目前執政黨繼續執政，兩者相差12.9個百分點，另有22.9%未表態。從整體數據來看，支持政黨輪替的比例高於支持延續現有執政的民眾，而蘇巧慧目前在支持度及當選看好度兩項指標均取得領先。進一步觀察人口交叉分析，蘇巧慧在男性與女性選民中都領先李四川。男性有49.6%支持蘇巧慧、35.7%支持李四川；女性則有45.8%支持蘇巧慧、30.1%支持李四川。年齡層方面，25至29歲選民對蘇巧慧支持度最高，達59.6%。教育程度方面，高中、高職學歷民眾有58.8%支持蘇巧慧；大學學歷選民則呈現拉鋸，蘇巧慧支持度41.5%，李四川40.6%，僅差0.9個百分點。政黨傾向方面，民進黨支持者有94.5%支持蘇巧慧，李四川僅1.7%；國民黨支持者則有88.6%支持李四川，支持蘇巧慧者為4.6%。時代力量支持者有65.0%支持蘇巧慧、26.0%支持李四川；民眾黨支持者則有70.4%支持李四川、16.0%支持蘇巧慧。至於其他政黨及未明確表態的選民，20.8%支持蘇巧慧、19.2%支持李四川，但仍有59.9%尚未表態。針對11月28日新北市長選舉投票意願，調查顯示有88.6%民眾表示會去投票，其中64.7%「一定會投票」、23.9%「可能會投票」；表示不會投票者占9.4%，包括5.4%可能不會投票、4.0%一定不會投票，另有2.0%未表態。進一步交叉分析，在確定會投票的選民中，蘇巧慧支持度達55.5%，李四川為34.5%，差距擴大至21個百分點；但在表示可能會投票的民眾中，兩人支持度相當接近，34.8%支持蘇巧慧、34.0%支持李四川，僅差0.8個百分點，另有31.2%未表態。從不同年齡層的投票意願來看，20至24歲民眾有85.7%表示會投票，其中37.6%確定投票；25至29歲投票意願為85.9%，確定投票者占60.1%；30至34歲為78.7%，確定投票者占61.3%；35至39歲則有77.0%表示會投票。40至44歲投票意願達88.9%，45至49歲更達90.5%，其中確定投票者分別占61.4%及60.8%，顯示不同年齡層的投票熱度有所差異。此次民調由大地民意研究股份有限公司執行，委託及經費來源均為《鏡新聞》，調查時間為2026年11月1日至2日，訪問設籍新北市、年滿20歲以上民眾，採市話訪問方式，共完成1,087份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.97個百分點。調查結果依性別、年齡、教育程度及行政區進行多重反覆加權。