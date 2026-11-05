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批沈伯洋不看數據 陳菁徽酸：千萬別讓國際知道

從砍樹到營養午餐 陳菁徽批「洋流」沒證據就抹黑

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受專訪時，稱台北市兒虐事件為六都之首，卻坦言手上沒有數據「只能用猜的」，引發藍營砲轟。對此，國民黨立委陳菁徽今（5）日在臉書發文，引用衛福部兒虐致死統計，指高雄才是六都第一，痛批沈伯洋身為執政黨立委，討論公共議題竟不看數據、全憑猜測，更狠酸這位「國際知名認知作戰權威專家」，如今竟成了「用猜的專家」。陳菁徽表示，沈伯洋接受專訪談及兒虐議題時，聲稱台北市是六都兒虐案件最多的城市，下一句卻又承認自己沒有數據，只能靠猜測。她指出，根據衛福部統計，近年兒虐致死人數以高雄居六都之首，質疑沈伯洋身為執政黨立委，討論公共政策卻不先查證資料。陳菁徽更諷刺，這件事情「拜託留在國內當笑話就好」，千萬不要讓國際社會知道，民進黨台北市長候選人、不分區立委第二名，還是所謂的國際知名認知作戰權威專家，原來竟是「用猜的專家」。陳菁徽接著將矛頭指向沈伯洋陣營及支持者，批評「洋流船長都用猜的」，連帶使相關議題的討論也流於猜測。她舉例，先前台北市砍樹爭議，部分人士看到樹木遭移除，就放大解讀、攻擊市府，卻未釐清實際砍樹原因。陳菁徽指出，北市府過去四年種植超過4萬棵樹，但相關數據卻遭忽視，反而憑感覺質疑市府。她也引用近期網路流傳的評論，批評部分人士對教師、軍人死亡事件的關注，與對病樹移除的反應存在落差，質疑政治攻防已模糊真正應該關心的議題。此外，陳菁徽也提及台北市營養午餐爭議，指控部分議員在缺乏證據的情況下，便將事件定調為食物中毒，隨後相關檢測結果並未支持食物中毒的說法，但先前提出質疑的人卻未承擔責任，反而讓校方、師生及家長承受壓力。陳菁徽最後批評，沈伯洋陣營及支持者屢次在沒有證據、沒有數據的情況下提出指控，無論是否屬實，只要能傷及政治對手就達到目的，甚至諷刺表示，「這就是我們認識的沈伯洋，沒有用猜的，全部都是真實經驗。」