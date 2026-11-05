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新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司，在昨（4）日凌晨1時58分左右發生爆炸火警，造成5名員工受傷、2名員工失聯。爆炸造成廠房部分結構坍塌，鋼骨、鐵皮及管線嚴重扭曲變形，搜救通道受阻，消防人員調派重型機具清除受損結構，並透過空拍機掌握現場熱源、持續搜尋失聯員工。這起事故也牽動AI伺服器高階超低損耗銅箔基板（CCL）供應，業界估計，若湖口廠產能停擺，可能影響全球高階多層板約4%供給，具備同級替代技術的台灣CCL廠可望迎來轉單機會。新竹縣湖口鄉光復路上的台灣松下多層材料公司，4日凌晨1時58分左右，A棟1樓及4樓生產線突然傳出爆炸聲響，隨後火勢迅速蔓延。根據內政部消防署初報，現場為5層樓鋼骨挑高鐵皮廠房，消防局出動23輛消防車、48名人員，並部署2部救災機器人及1架無人機，救出5名員工送往醫院治療，另有2名員工失聯。消防人員歷經約9小時40分鐘控制火勢，不過廠房部分結構已經坍塌，鋼骨、鐵皮及管線受到高溫破壞，部分救援通道受阻。由於火場仍有殘骸及結構安全疑慮，消防人員必須先清除受損結構，再逐步進入搜尋，持續透過空拍機掌握熱源，持續搜尋2名失聯員工。此外，廠房內存放丁酮、甲苯及二甲基甲醯胺（DMF）等工業溶劑，4樓儲存槽曾傳出丁酮洩漏，環境部專業技術小組到場監測空氣品質，救災人員也須留意化學物質暴露風險。勞動部職安署北區職業安全衛生中心已派員進場檢查，將釐清業者是否涉及違反職業安全衛生相關規定，詳細起火原因仍待調查。除了工安事故，這起火警也讓市場關注高階CCL供應鏈。台灣松下多層材料主要生產多層印刷電路板材料、IC載板材料及高頻高速材料，其中MEGTRON系列是松下高階高速、低損耗電路板材料的重要產品，應用於高階網通及高速運算設備。隨著AI伺服器、資料中心及高速交換器需求增加，能降低高速訊號傳輸損耗的高階CCL，已成為相關電子設備的重要材料。據業界指出，湖口廠是松下MEGTRON系列M6、M7、M8等高階超低損耗材料的重要生產基地，產能約占松下全球該系列產品兩成左右，因此評估，若湖口廠產能因事故停擺，市場可能受到全球高階多層板約4%供給影響；在潛在轉單方面，台灣CCL廠包括台光電（2383）、台燿、聯茂及騰輝-KY等，都是市場關注的替代供應商。