找工作壓力太大，竟意外做出一款爆紅全球的網頁遊戲！韓國一名26歲待業青年朴鎮元（박진원），因為求職期間身心疲憊，想去寺廟放空，卻連出門的力氣都沒有，乾脆利用 AI 技術打造免費線上寺廟《山寺》（산사，Sansa Temple），在其中，玩家化身小沙彌，於虛擬佛堂裡打坐、拜佛、撥動念珠。沒想到原本只是做給自己玩的療癒小作品，短短3天竟吸引60萬人次造訪，連台灣都有約5萬人在一夜之間湧入，開發者更因玩家太多，不得不把寺廟蒲團從20個一路增加至1萬個。
26歲待業青年找工作太累！用AI打造寺廟只想讓自己休息
根據韓國《韓聯社》報導，現年26歲的朴鎮元畢業於英文系，目前正在準備求職。面對找工作的壓力，他原本想前往寺廟休息片刻，但因為沒有足夠的時間與精力，最後決定自己打造一座不用出門就能進入的虛擬寺廟。
朴鎮元並非資訊工程背景出身，而是透過 AI 協助撰寫程式，製作出免費網頁作品《山寺》。接受採訪時，朴鎮元透露，最初考慮是給自己使用，沒有預料到會受到這麼多人歡迎，讓原本單純想讓自己喘口氣的小作品，成為數十萬人共同休息的地方。
《山寺》在玩什麼？變身小沙彌、打坐拜佛還能撥念珠
《山寺》是一款不需要下載、開啟瀏覽器就能進入的免費線上互動遊戲。玩家進入後，會化身模樣可愛的小沙彌，置身於被綠意包圍的虛擬佛堂，玩家可以自由選擇蒲團坐下、向佛像參拜、雙手合十，也能透過介面撥動念珠、聆聽誦經聲，或是只是待在寺廟裡，看著其他小沙彌走來走去。
最特別的是，這座寺廟並非只有自己一人，玩家可以看到其他使用者化身的小沙彌，有人在佛像前參拜，有人坐在蒲團上休息，也有人在佛堂裡四處活動，形成一種不需要聊天，也能感受到有人陪伴的特殊氛圍。
📌遊戲網址：《山寺》Sansa Temple 官方網站
《山寺》3天60萬人湧入！蒲團從20個增加到1萬個
朴鎮元將《山寺》分享到社群平台後，迅速吸引大量網友轉發，短短3天便有60萬人次造訪，甚至出現想進佛堂拜佛，卻必須先排隊的奇特現象。由於玩家人數遠超預期，原本只有20個蒲團的佛堂根本不夠使用，朴鎮元只好不斷擴充，先增加至100個、1200個，最後一路增加到1萬個，並設置100間各能容納100人的佛堂。
然而，即使大幅增加容量，熱門時段依然出現客滿情況，伺服器也曾因大量玩家湧入而不堪負荷，《山寺》的熱潮一路延燒至海外，朴鎮元透露，曾在一夜之間有約5萬人從台灣造訪，越南、泰國也有不少玩家加入。根據韓國《The Herald Business》11月2日報導，網站累積造訪人數更已於11月1日突破100萬，成為近期韓國社群最受矚目的網頁作品之一。
為何一款什麼都不用做的遊戲能爆紅？開發者一句話道出原因
《山寺》沒有排行榜，也沒有要求玩家每天登入的獎勵機制，甚至沒有聊天功能，玩家只是在佛堂裡安靜坐著，看其他小沙彌參拜，或是透過簡單操作完成108拜。有人表示，即使自己不是佛教徒，仍然喜歡這種不受打擾的氣氛。朴鎮元認為，寺廟不會因為訪客信仰不同就拒絕接納，這種包容的氛圍，或許正好符合年輕世代的需求。
看到這麼多人湧入自己打造的虛擬寺廟，朴鎮元也有了新的體悟，表示，原來有這麼多人和自己一樣，正經歷疲憊與壓力，大家或許只是需要一個不用說話、能夠安靜休息的地方。而台灣近期也出現不少以廟宇文化為主題的免費網頁小遊戲，將擲筊、求籤、拜拜等傳統民俗融入遊戲玩法，讓玩家不用親自跑到廟裡，也能在線上體驗參拜樂趣。
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根據韓國《韓聯社》報導，現年26歲的朴鎮元畢業於英文系，目前正在準備求職。面對找工作的壓力，他原本想前往寺廟休息片刻，但因為沒有足夠的時間與精力，最後決定自己打造一座不用出門就能進入的虛擬寺廟。
朴鎮元並非資訊工程背景出身，而是透過 AI 協助撰寫程式，製作出免費網頁作品《山寺》。接受採訪時，朴鎮元透露，最初考慮是給自己使用，沒有預料到會受到這麼多人歡迎，讓原本單純想讓自己喘口氣的小作品，成為數十萬人共同休息的地方。
《山寺》是一款不需要下載、開啟瀏覽器就能進入的免費線上互動遊戲。玩家進入後，會化身模樣可愛的小沙彌，置身於被綠意包圍的虛擬佛堂，玩家可以自由選擇蒲團坐下、向佛像參拜、雙手合十，也能透過介面撥動念珠、聆聽誦經聲，或是只是待在寺廟裡，看著其他小沙彌走來走去。
最特別的是，這座寺廟並非只有自己一人，玩家可以看到其他使用者化身的小沙彌，有人在佛像前參拜，有人坐在蒲團上休息，也有人在佛堂裡四處活動，形成一種不需要聊天，也能感受到有人陪伴的特殊氛圍。
📌遊戲網址：《山寺》Sansa Temple 官方網站
朴鎮元將《山寺》分享到社群平台後，迅速吸引大量網友轉發，短短3天便有60萬人次造訪，甚至出現想進佛堂拜佛，卻必須先排隊的奇特現象。由於玩家人數遠超預期，原本只有20個蒲團的佛堂根本不夠使用，朴鎮元只好不斷擴充，先增加至100個、1200個，最後一路增加到1萬個，並設置100間各能容納100人的佛堂。
然而，即使大幅增加容量，熱門時段依然出現客滿情況，伺服器也曾因大量玩家湧入而不堪負荷，《山寺》的熱潮一路延燒至海外，朴鎮元透露，曾在一夜之間有約5萬人從台灣造訪，越南、泰國也有不少玩家加入。根據韓國《The Herald Business》11月2日報導，網站累積造訪人數更已於11月1日突破100萬，成為近期韓國社群最受矚目的網頁作品之一。
為何一款什麼都不用做的遊戲能爆紅？開發者一句話道出原因
《山寺》沒有排行榜，也沒有要求玩家每天登入的獎勵機制，甚至沒有聊天功能，玩家只是在佛堂裡安靜坐著，看其他小沙彌參拜，或是透過簡單操作完成108拜。有人表示，即使自己不是佛教徒，仍然喜歡這種不受打擾的氣氛。朴鎮元認為，寺廟不會因為訪客信仰不同就拒絕接納，這種包容的氛圍，或許正好符合年輕世代的需求。
看到這麼多人湧入自己打造的虛擬寺廟，朴鎮元也有了新的體悟，表示，原來有這麼多人和自己一樣，正經歷疲憊與壓力，大家或許只是需要一個不用說話、能夠安靜休息的地方。而台灣近期也出現不少以廟宇文化為主題的免費網頁小遊戲，將擲筊、求籤、拜拜等傳統民俗融入遊戲玩法，讓玩家不用親自跑到廟裡，也能在線上體驗參拜樂趣。