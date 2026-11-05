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▲時隔15年，央行再發行第15套原住民套幣「拉阿魯哇族」，將於11月12日委由台灣銀行發售，共計13000套。（圖／記者顏真真攝）

中央銀行自民國87年發行原住民套幣以來已出了14套，如今睽違15年，央行今（5）日宣布，將於11月12日委託台灣銀行開賣第15套「拉阿魯哇族」原住民套幣，售價較上一套調漲100元，每套350元，發行量也大減至13000套，每人每次限購2套。央行發行的原住民套幣，主要是介绍台灣原住民文化藝術及風土民俗，自87年發行第1套起，依序已發行「雅美族」、「排灣族」、「卑南族」、「魯凱族」、「阿美族」、「鄒族」、「布農族」、「泰雅族」、「賽夏族」、「邵族」、「噶瑪蘭族」、「太魯閣族」、「撒奇萊雅族」、「賽德克族」共計14套系列套幣，賽德克族是在100年11月發行55000套，而原住民套幣最早每套350元，自「泰雅族」開始降價變成每套250元。不過，央行相隔15年再推出第15套原住民套幣「拉阿魯哇族」，也漲價100元，每套售價變回350元，並自11月12日委由台銀各分行公開發售，全台13000套，每人每次限購2套。央行發行局長鄧延達說明，第15族原住民系列套幣是介紹「拉阿魯哇族」（Hla’alua）文化及風土民俗等，內嵌115年版精鑄20元流通硬幣1枚，並搭配1枚精鑄主題章牌。章牌正面以彩色圖案展現族人傳統服飾之美；背面圖案為聖貝與重要生活領域荖濃溪流域。至於外封套展示耆老帶領族人傳承文化的精神，以及傳統祭儀聖貝祭「拋貝奪福」儀式；內頁則介紹聖貝祭，以及該族文化特色，如族服之美、傳統家屋、男子集會所、取材自然的工藝用品及經濟活動等。饒富教育意義，極具收藏價值。