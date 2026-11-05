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民主黨大勝衝擊美元 市場憂國會僵局拖累經濟

伊朗戰爭推升油價 市場聚焦聯準會12月利率決策

非農就業報告週五公布 白銀、鉑金同步大漲

美國期中選舉結果牽動全球金融市場！民主黨成功奪回參眾兩院控制權，市場擔憂國會政治僵局及人工智慧（AI）監管趨嚴可能拖累美國經濟，導致美元跌至逾一個月低點，帶動黃金價格週三（4日）強勢反彈。現貨黃金單日大漲3.4%，重新站上每盎司4000美元大關，創下8月中旬以來最大單日漲幅。現貨黃金上漲3.4%，報每盎司4059.95美元；美國12月黃金期貨則收漲3.4%，報每盎司4073美元。此前，現貨金價曾於10月30日跌至每盎司3869.85美元，創2025年10月以來最低水準，如今隨著美元走弱，金價再度突破4000美元關卡。根據路透社報導，美國期中選舉結果出爐，民主黨不僅奪回參眾兩院控制權，更在部分長期由共和黨占優勢的選區取得突破，被視為選民對總統川普（Donald Trump）施政表現的強烈反彈。選舉結果也引發金融市場重新評估美國未來的經濟政策，尤其是民主黨可能推動更嚴格的AI產業監管，以及國會與白宮之間可能出現的政治僵局。美元指數因此跌至逾一個月低點。由於黃金以美元計價，美元走弱意味著其他貨幣持有者購買黃金的成本降低，進一步推升市場需求。美國黃金交易所（American Gold Exchange）市場分析師魏科夫（Jim Wyckoff）指出，市場預期未來美國國會可能在多項法案上陷入僵局，對經濟成長構成壓力，進而增加聯準會（Fed）採取寬鬆貨幣政策的可能性，成為支撐金價的重要因素。除了政治因素，美國與以色列對伊朗發動的戰爭仍持續影響全球能源市場。由於投資人密切關注華府下一步軍事行動，國際布蘭特原油價格持續維持在每桶100美元以上，也讓市場對通膨的擔憂難以消退。另一方面，聯準會10月決議維持利率不變，市場正等待更多經濟數據，以判斷未來貨幣政策走向。根據芝商所（CME Group）FedWatch工具顯示，交易員目前預估聯準會12月升息的機率約為83%。由於黃金本身不會產生利息，利率上升通常會增加持有黃金的機會成本，因此聯準會未來的政策方向，也將成為影響金價的重要因素。美國週三公布的ADP民間就業報告顯示，10月私人企業就業人數成長加快，市場接下來將聚焦週五（6日）公布的非農就業報告，尋找聯準會利率政策的進一步線索。德意志銀行金屬研究主管加利（Daniel Ghali）表示，如果非農就業數據表現強勁，可能進一步支持市場對聯準會未來升息的預期。不過，他也指出，由於勞動市場目前並非推動通膨的主要因素，即使就業數據優於預期，也未必會明顯提高市場對最終利率水準的預測。除了黃金，其他貴金屬也全面走高。現貨白銀上漲4.9%，報每盎司52.23美元；鉑金大漲5.6%，報1496.40美元；鈀金漲幅更達7.5%，報1004美元。