天氣變冷、搶購換季服飾注意！台灣國民品牌NET，衣服紅標不是最便宜了！NET小編宣布，紅標商品1件7折、綠標商品5件下殺3折！零碼出清門市活動，特價折扣規則調整一次整理；歡慶雙11購物節，NET官網線上購物還有滿額贈送品牌保冷袋。日本UNIQLO、GU則雙雙在明天11月6日開跑感謝祭優惠。

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NET：衣服紅標不是最便宜！綠標商品下殺3折　門市特價折扣調整

過去大家熟知的NET紅標商品優惠變了！現在買紅標不是最便宜，NET小編表示，NET門市活動資訊更新，「紅標商品1件7折、綠標商品5件3折」，即日起，部分商品優惠調整。

現在鎖定零碼出清門市活動的消費者要留意，特價折扣規則有所調整。尤其，部分門市無綠標、紅標商品，各門市綠標、紅標商品也不盡相同，實際商品依門市現場陳列販售為主，活動折數將會「不定期」調整。

▲NET門市衣服折扣調整，「紅標商品1件7折、綠標商品5件3折」。（圖／翻攝自NET FB）
▲NET門市衣服折扣調整，「紅標商品1件7折、綠標商品5件3折」。（圖／翻攝自NET FB）
歡慶雙11！NET官網線上購物滿額贈「品牌保冷袋」

迎接雙11購物節，今天11月5日10:00至11月11日10:00，NET官網線上購物滿額贈優惠，全館消費滿1600元贈送「品牌保冷袋」，以質感米色搭配台灣經典美食插畫設計。

提醒大家，滿額贈品恕不挑色、不累贈，數量有限，送完為止。

UNIQLO感謝祭！最便宜190元起送手提保溫杯　11/6開賣

台灣UNIQLO感謝祭11月6日開跑，百款商品最低66折起，最便宜Monchhichi蒙奇奇、寶可夢聯名T恤190元起，新款雙面羽絨外套「大砍500元」！神褲牛仔褲「降價300元」、HEATTECH極暖喀什米爾混紡發熱衣才590元​​。

最多人期待要搶的滿額贈品，單日單筆消費滿2500元，贈送「手提保溫杯」，《NOWNEWS今日新聞》記者開箱實拍，拿起來順手有質感，推薦可以收。

▲台灣UNIQLO感謝祭11月6日開賣，百款商品低至66折起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣UNIQLO感謝祭11月6日開賣，百款商品低至66折起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO感謝祭送台灣限定手提保溫杯共有5色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO感謝祭送台灣限定手提保溫杯共有5色。（圖／記者蕭涵云攝）
GU感謝祭！低至100元起送隨行杯　11/6開搶　

GU感謝祭也來了！實穿T恤最便宜「100元起」，氣球裙、牛津鞋都下殺190元，保暖需求推薦Puffy蓬鬆柔軟針織外套首次降價，還有錐形牛仔褲現省200元。

年末限定優惠11月6日起連續7天開賣，單筆消費滿1500元，贈「GU 隨行杯」乙個；單筆消費滿1800元，再贈「GU 磁吸凸面鏡」乙個（皆為每日限量）。

▲GU感謝祭11月6日開跑。（圖／GU www.gu-global.com）
▲GU感謝祭11月6日開跑。（圖／GU www.gu-global.com）
▲GU感謝祭滿額贈送隨行杯。（圖／GU www.gu-global.com）
▲GU感謝祭滿額贈送隨行杯。（圖／GU www.gu-global.com）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...