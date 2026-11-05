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NET：衣服紅標不是最便宜！綠標商品下殺3折 門市特價折扣調整

▲NET門市衣服折扣調整，「紅標商品1件7折、綠標商品5件3折」。（圖／翻攝自NET FB）

歡慶雙11！NET官網線上購物滿額贈「品牌保冷袋」

UNIQLO感謝祭！最便宜190元起送手提保溫杯 11/6開賣

▲台灣UNIQLO感謝祭11月6日開賣，百款商品低至66折起。（圖／記者蕭涵云攝）

▲UNIQLO感謝祭送台灣限定手提保溫杯共有5色。（圖／記者蕭涵云攝）

GU感謝祭！低至100元起送隨行杯 11/6開搶

▲GU感謝祭11月6日開跑。（圖／GU www.gu-global.com）

▲GU感謝祭滿額贈送隨行杯。（圖／GU www.gu-global.com）

天氣變冷、搶購換季服飾注意！台灣國民品牌NET，衣服紅標不是最便宜了！NET小編宣布，紅標商品1件7折、綠標商品5件下殺3折！零碼出清門市活動，特價折扣規則調整一次整理；歡慶雙11購物節，NET官網線上購物還有滿額贈送品牌保冷袋。日本UNIQLO、GU則雙雙在明天11月6日開跑感謝祭優惠。過去大家熟知的NET紅標商品優惠變了！現在買紅標不是最便宜，現在鎖定零碼出清門市活動的消費者要留意，特價折扣規則有所調整。尤其，部分門市無綠標、紅標商品，各門市綠標、紅標商品也不盡相同，實際商品依門市現場陳列販售為主，活動折數將會「不定期」調整。迎接雙11購物節，今天11月5日10:00至11月11日10:00，NET官網線上購物滿額贈優惠，全館消費滿1600元贈送「品牌保冷袋」，以質感米色搭配台灣經典美食插畫設計。提醒大家，滿額贈品恕不挑色、不累贈，數量有限，送完為止。台灣UNIQLO感謝祭11月6日開跑，百款商品最低66折起，最便宜Monchhichi蒙奇奇、寶可夢聯名T恤190元起，新款雙面羽絨外套「大砍500元」！神褲牛仔褲「降價300元」、HEATTECH極暖喀什米爾混紡發熱衣才590元​​。最多人期待要搶的滿額贈品，單日單筆消費滿2500元，贈送「手提保溫杯」，GU感謝祭也來了！實穿T恤最便宜「100元起」，氣球裙、牛津鞋都下殺190元，保暖需求推薦Puffy蓬鬆柔軟針織外套首次降價，還有錐形牛仔褲現省200元。年末限定優惠11月6日起連續7天開賣，（皆為每日限量）。