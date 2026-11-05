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印尼政壇爆發震撼的監聽醜聞！總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）疑似遭到警界高層非法監聽，涉案人士不僅被控濫用警方監聽系統，還疑似下令刪除相關紀錄。事件迅速延燒，印尼警方已將3名高階警官列為涉案嫌疑人，總統也撤換相關高層。更引發外界關注的是，雅加達近期部署大批軍事人員，讓這起原本的警界醜聞，進一步升溫為國家安全與政治權力問題。綜合外媒報導，調查人員懷疑，涉案警官未經合法授權，就透過警方的合法監聽管理系統，監控包括總統在內的多名政界人士、官員及其他對象，相關人員還涉嫌試圖刪除監聽資料。目前，印尼執法人員已扣押多支手機、平板電腦及隨身碟，進一步追查監聽範圍、指令來源，以及是否有人企圖湮滅證據。這起事件最敏感的地方，在於涉案人士與印尼政權核心的關係，不排除涉及現任總統普拉伯沃vs.前總統佐科威（Joko Widodo）留下的警界及政治勢力。不過，目前並沒有證據證明，佐科威本人涉入監聽行動，相關政治連結仍有待調查釐清。另一方面，雅加達部署大批軍事人員，也讓外界更加關注，印尼政局是否出現變化。儘管印尼軍方聲稱，這波部署屬於例行安排，但在總統身邊爆出監控醜聞、警界高層遭調查的敏感時刻，軍方動向格外受矚。此外，這起案件最令人費解的，並不只是「總統遭到監聽」，而是監聽背後究竟有什麼目的。印尼安全與戰略研究所（Institute for Security and Strategic Studies）的警政分析人士班邦（Bambang Rukminto）指出，監聽企業家或政黨領袖，或許還能解釋是為了恐嚇、施壓，甚至取得政治談判籌碼，但如果對象是國家總統，這樣的理由顯然難以成立，認為不能只追究實際執行監聽的人，更重要的是查明誰想取得這些情報、拿到資料後準備做什麼，以及背後究竟有哪些勢力對總統的機密資訊感興趣。從總統遭監聽，到監聽資料疑似遭到刪除，這起事件已不只是「警察違法」問題，更凸顯國家監控權力究竟由誰監督，畢竟，如果連總統都可能遭到國家執法機關監控，那印尼還有多少人能確定自己的通訊是安全的？原文連結：