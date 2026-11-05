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▲正版許光漢（左）曾到唐綺陽（右）家中和她一起吃晚餐、開直播。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）

被譽為「國師」的星座命理專家唐綺陽居然跟「上古許光漢」林煒還有許光漢本人都合作過！只見唐綺陽在社群曬出她與兩位男神的合照，第一張是唐綺陽還沒改名前，和林煒合拍舞台劇的照片，當時她還叫唐立淇。另一張則是許光漢上唐綺陽直播的截圖，兩人一起聊天吃飯，唐綺陽笑容滿面，粉絲見狀也忍不住大讚她是「人生勝利組」。唐綺陽昨（4）日在臉書上貼出自己與林煒、許光漢的合照，第一張照片看起來年代久遠，只見林煒身穿皮衣，摟著身穿紅色洋裝的她，唐綺陽笑說這是「上古許光漢 X 上古唐立淇」，因為那時她還沒改名；照片中的唐綺陽看起來也格外青澀，與現在成熟、大方的模樣差很多。另一張照片則是許光漢本人和唐綺陽近年一起開直播的截圖，她笑說這張是「現代許光漢 X 現代唐綺陽」，更感慨人生果然就是活得越久領的紅利越多，讓粉絲笑翻。唐綺陽也在留言區加碼補充，表示那時和林煒合作拍舞台劇《慾望街車》：「淡如姐演女主角布蘭琪，我演妹妹史黛拉，上古許光漢（林煒）演我的丈夫史丹利，漫畫家蕭言中演他的好友米契。」據了解，該舞台劇在2005年公演，至今已過去21年時間，等於唐綺陽當時才34歲，還很年輕。粉絲見狀也紛紛留言：「以前的國師看的是帝王更迭， 我們的國師是看帥哥更迭」、「唐老師一生收集到2位許光漢耶」、「想看兩個許光漢合體」、「昨天才看到上古許光漢本人發文，沒想到召喚上古唐立淇了嗎」、「許光漢圖鑑都被你集滿了」、「唐老師這局贏麻了」、「簡直就是人生勝利組」。