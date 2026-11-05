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海砂屋將拆除重建 中繼市場預計明年10月完工

市府將與自治會協調 盼攤商搬遷「無痛銜接」

國民黨桃園市長候選人張善政今（5）日前往中壢新明市場掃街拜票，談及市場改建及周邊環境改善，他強調，市政成果不應只看投入經費龐大的重大工程，傳統市場等與民眾生活息息相關的建設，同樣能讓市民直接感受到改變。對於民進黨候選人黃世杰日前批評他「任內沒出大事就想連任」，張善政則反駁，應該說自己「任內做了很多大事」，因此希望能夠繼續連任。張善政指出，新明市場周邊的明德路過去每逢早上市場營業時段，經常有攤販占據大半道路，等到收攤後，路面中央還會留下大量垃圾，不僅影響交通，也造成環境衛生問題，相信不少中壢居民對當時的景象仍有印象。經過市府整頓後，明德路如今已經煥然一新，與過去的髒亂情況大不相同。除了周邊環境改善，新明市場本身也將進行改建。張善政表示，現有市場建築屬於海砂屋，市府已利用鄰近停車場用地興建中繼市場，預計明年10月左右完工，屆時原有攤商將先行搬遷至中繼市場營業，舊市場隨後拆除重建。未來新建築將規畫結合傳統市場與社會住宅，打造複合式大樓，待市場完工後，也希望原有攤商都能搬回原址繼續做生意。張善政強調，市場改建不只是硬體工程，如何安置攤商、安排過渡期間的營業空間，同樣是重要課題，也攸關整體改建能否順利推動。市府將持續與市場自治會溝通合作，盡可能降低搬遷對攤商生意造成的衝擊，讓中繼市場與新市場之間的轉換過程順利完成，達到「無痛銜接」的目標。面對黃世杰的批評，張善政再度強調，市政建設不一定非得是投入上百億元的捷運工程，新明市場改建或許不是外界認知中的大型建設，但對中壢市民的日常生活卻有很大影響。他也提到，日前走訪桃園區南門市場，這次再到新明市場，都能看見市場環境改善後的變化，相信市民與攤商都能親身感受。未來若能繼續執政，將延續現有施政動能，推動更多貼近民眾需求的民生建設。