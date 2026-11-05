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▲選舉交通疏運，交通部表示，民眾可比較台鐵、國道客運等班次，選擇合適方式。（圖／交通部提供）

高鐵訂位率41.7% 最尖峰時段規劃加班車

離島海空運能同步整備 三航線增開加班機

▲高鐵在選舉投票疏運期間，將加開40班次；離島交通則預計提供946架次。（圖／交通部提供）

11月28日為選舉投票日！為因應民眾返鄉需求，交通部協調高鐵、台鐵及航空、海運等單位規劃疏運措施。11月27日至30日，高鐵及台鐵合計加開110班次，也預估11月27日為疏運最尖峰，將視實際需求彈性調整運能，目前雙鐵訂位率皆未達5成。航空方面，澎湖、金門及馬祖航線將增開加班機，預計明（6）日開放訂位。交通部今日召開「因應地方公職人員選舉旅運需求，交通部完成疏運整備」記者會。政務次長陳彥伯提到，交通部已協調高鐵、台鐵、國道客運、航空及海運等單位，提前規劃各項疏運措施。陳彥伯說，11月27日至30日期間，高鐵及台鐵合計加開110班次，國道客運也將視人潮機動增班，離島海空運輸同步整備。預計27日下班時間為超尖峰，也將加開自由座。以高鐵而言，11月27日至30日加開40班次，4天共提供718班次服務，預估每日雙向旅運需求約23.1萬至35.3萬人次。高鐵公司資經顏宏穎表示，高鐵訂位率截至今（5）日上午達到41.7%、約19萬8712張票；他也說明，此次評估，最尖峰為11月27日下班時段，高鐵事先已經進行相關規劃，包括27日及投票日當天車次都充足。對於先前颱風停班課造成大量民眾湧入高鐵，一度塞爆車站的狀況，顏宏穎說，訂位狀況與過往選舉大致雷同，人潮也預估不會像先前颱風停班課一樣突然湧現人潮，現場除了目前已經規劃的加班車，若訂位持續增加，也會滾動式調整，調度加班車，紓解投票人潮。台鐵則於同期加開70班次，其中西部幹線20班、東部幹線及南迴線50班，全線每日平均運能預估較平日增加3.82%，東部幹線及南迴線增加8.6%。預估4天總運量約276.7萬人次，以11月27日約79.3萬人次為最高峰。台鐵公司副總經理劉雙火提到，預估11月27日會有較大量旅客、約79萬的旅客量，目前訂票與一般週末假日狀況差不多；截至10月30日8時，今年地方選舉11月27日至29日期間共售出4萬5696張票（含已訂未付款），訂票率約23.7%。劉雙火說，將會繼續觀察，若超過50%以上的訂票率，適時進行加開；兩鐵聯防也進行一些準備。離島交通方面，11月27日至30日國內航空預計提供946架次、約6.6萬個座位，其中離島航線共890架次、約6.2萬個座位。由於澎湖、金門及馬祖航線訂位情況相當踴躍，交通部說明，三條航線已規劃增開加班機（含放大機型）32架次，合計將增加超過3000座位，預計於明日開放訂位，民航局將持續掌握各航線訂位情形，協調航空公司適時因應。海運部分，基隆往返馬祖由「新臺馬輪」及「臺馬之星」提供服務，規劃8航次、5,012個座位，並於11月27日及29日安排雙船航行；高雄往返馬公則由「澎湖輪」提供2航次、1,200個座位，支援離島往返交通需求，目前澎湖輪11月27日夜航前往馬公航班尚有約230個艙位。國道客運則於11月27日至29日期間規劃開行7088班次，預估每日疏運約15.5萬人次，其中國道5號路線每日約3.3萬人次，西部國道客運每日約12.2萬人次。目前國道客運整體運能尚有餘裕，公路局將持續掌握各轉運站及路線的搭乘需求，必要時協調業者機動加班。交通部表示，選舉期間各運輸單位將持續掌握訂位情形、場站人潮及實際運量，視需求機動調整班次，提供民眾便利、可靠的公共運輸服務。