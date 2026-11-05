我是廣告 請繼續往下閱讀

曾三度榮獲NBA例行賽MVP的金塊當家球星「小丑」約基奇（Nikola Jokić），近年來在球場上展現出近乎統治級別的個人能力。不過，隨著他近期投射手感急劇下滑，外界開始質疑這位塞爾維亞巨星是否已過巔峰。知名體育媒體《The Ringer》的創辦人西蒙斯（Bill Simmons）近期就在自己的節目中，泛淚感嘆：「全盛期的約基奇（Apex Joker）恐怕已經回不來了」。在最新的節目中，西蒙斯談到約基奇目前的戰術影響力時甚至一度眼眶泛淚，「這真的讓人很難受，我甚至幾乎不想面對這件事……但我認為我們必須為『全盛期的小丑（Apex Joker）』倒一杯酒了。」西蒙斯坦言，「我絕不是在看衰他，但我真的非常擔心他自從去年膝傷回歸後的狀態。從他上季傷癒後的樣子、季後賽的表現，再到本季的近況，他現在真的無法再投進三分球了。」西蒙斯指出，多數NBA球星的巔峰期大約維持2至3年，而約基奇此前已經在高點維持了整整6年之久。但自從去年12月遭遇左膝過度伸展與挫傷並缺陣16場比賽後，約基奇的投射效率便出現了斷崖式下滑。在受傷前，約基奇開季前32場場均能轟下近30分，三分命中率高達43.5%；然而傷癒復出的33場比賽中，三分命中率驟降至31.9%；到了上季季後賽，三分命中率更血崩至慘澹的19%。本季開季至今6場比賽，約基奇的三分命中率更僅剩22.6%，真實命中率（True Shooting Percentage）也從歷史頂級的66%暴跌至低於聯盟平均的55%。本季至今，約基奇場均繳出22.0分、9.7籃板、9.0助攻，雖然依舊維持著接近大三元的全能數據，但得分與籃板皆較過往明顯下滑。由於外線投射失去威脅，敵方防守開始大膽收縮到禁區，這也直接導致金塊隊過往無解的進攻體系嚴重受阻，目前僅打出3勝3敗的平庸戰績。在日前不敵波特蘭拓荒者隊後，約基奇賽後也親自談到了自身的低迷。他並未將手感不佳歸咎於先前的膝蓋傷勢：「我在練球時明明都投得進，但到了比賽中就是投不進。不過我認為這種『掙扎』其實是一種特權，它逼著我去變得更好、去思考問題究竟出在哪裡。」