來自波蘭的網紅攝影師安德，平時透過臉書粉專「外國人在台灣－安德鏡頭下的世界」記錄生活。他近日分享定居台灣13年的趣事，原本只打算來台灣旅遊，沒想到一住就是13年，還與台灣妻子組成家庭、育有兩名孩子。他分享生活變化，從出門只帶手機，到現在得準備水壺、衣服、濕紙巾，連中文都開始被孩子糾正。當年獨自來台只需一張機票，如今全家離開得買4張，讓他笑喊「千萬不要來台灣」。
波蘭網紅來台13年喊「千萬不要來」！列出後續費用笑翻了
安德近日在臉書粉專發文，第一句就寫下：「千萬不要來台灣。」他回顧當年來台的經歷，坦言一開始其實並沒有打算長住，只是抱著旅遊、四處看看的心情，沒想到一轉眼就已經過了13年。
在這段期間，安德在台灣娶妻生子、落地生根。他笑說，自己的中文至今仍沒學完，家中的孩子卻已經能反過來糾正他的中文，讓他感受到時間與生活帶來的變化。從當年一個人來台，到現在有了家庭，台灣早已成為他生活的一部分。
安德也形容自己這些年的生活轉變。以前單身時，出門只要帶著手機就能上路；如今除了手機，還得準備水壺、衣服、濕紙巾，身邊更多了一個「突然不想走路的人」，也就是總要爸爸抱的孩子。
更讓安德感到「不甘心」的是，當年一個人來台灣，只需買一張機票，如今若要全家一起離開，卻得一次買上4張。他打趣表示，當初根本沒有人提醒，在台灣生活還會產生這麼多「後續費用」，因此才會喊出「千萬不要來台灣」，字裡行間卻藏不住對這片土地的喜愛。
貼文曝光後，不少網友被安德的幽默逗樂，留言表示「你這個說法也太有趣了吧！很高興你喜歡台灣」、「祝你們一家幸福」、「歡迎你成為台灣的家人」、「我們歡迎下個受害者」、「只是來看看，代價很高」。
還有人加入台灣日常的玩笑，「晚上出門還很危險！！一不小心就會帶著鹽酥雞回家」、「台灣會綁架你的胃」、「待13年沒有啤酒肚，表示待不夠久，繼續待」。
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安德近日在臉書粉專發文，第一句就寫下：「千萬不要來台灣。」他回顧當年來台的經歷，坦言一開始其實並沒有打算長住，只是抱著旅遊、四處看看的心情，沒想到一轉眼就已經過了13年。
在這段期間，安德在台灣娶妻生子、落地生根。他笑說，自己的中文至今仍沒學完，家中的孩子卻已經能反過來糾正他的中文，讓他感受到時間與生活帶來的變化。從當年一個人來台，到現在有了家庭，台灣早已成為他生活的一部分。
安德也形容自己這些年的生活轉變。以前單身時，出門只要帶著手機就能上路；如今除了手機，還得準備水壺、衣服、濕紙巾，身邊更多了一個「突然不想走路的人」，也就是總要爸爸抱的孩子。
貼文曝光後，不少網友被安德的幽默逗樂，留言表示「你這個說法也太有趣了吧！很高興你喜歡台灣」、「祝你們一家幸福」、「歡迎你成為台灣的家人」、「我們歡迎下個受害者」、「只是來看看，代價很高」。
還有人加入台灣日常的玩笑，「晚上出門還很危險！！一不小心就會帶著鹽酥雞回家」、「台灣會綁架你的胃」、「待13年沒有啤酒肚，表示待不夠久，繼續待」。