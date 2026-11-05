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▲NONO（如圖）捲入性侵官司後，朱海君成為家中經濟支柱，陸續接下商演、上通告。（圖／資料照）

NONO（陳宣裕）因涉性侵猥褻6女，其中一案成立，依強制性交未遂判處2年6月，全案於今年5月上訴期限屆滿，台灣高等檢察署並未提起上訴，因此NONO將入監服刑。而老婆朱海君動向也備受關注，近日她聽完已故歌手鳳飛飛的經典歌〈空笑夢〉深受感動，在影片中吐露心情，更一度哽咽說：「鳳姐，妳把〈空笑夢〉神話了，就像妳一樣神話了。」而朱海君近況罕見曝光，只見她雙頰有些凹陷，看似瘦了不少，畫面也引起網友熱議。鳳飛飛《鳳聲再續》台語經典歌謠專輯，日前推出經典作品〈空笑夢〉，傳說級母帶在塵封15年後重現世人眼前。朱海君近日聽完作品後，在影片中激動直呼：「oh my god！一首歌多重享受，聽完這首歌好想準備33吋的旅行箱，跟著這首〈空笑夢〉、鳳姐去環遊世界。」朱海君說著說著一度哽咽，開心能在15年後再次聽到這麼美好的歌聲，直呼：「鳳姐，妳把〈空笑夢〉神話了，就像妳一樣神話了。」朱海君罕見出現在鏡頭前，只見她久違露出笑容，雖雙頰有些凹陷，看似瘦了不少，但整體氣色已經明顯比前幾年還要好，也漸漸回歸歌壇。事實上，曾奪下台語歌后寶座的朱海君，原本活動、商演邀約不斷，然而卻受到老公NONO官司的影響一度神隱，更多次傳出婚變消息，不過當事人未有回應，之後朱海君也被目擊與NONO一起吃涮涮鍋，看似婚姻狀況一切正常。而NONO捲入性侵官司後，朱海君也成為家中經濟支柱，陸續接下商演、上通告。不過今年5月NONO涉性侵猥褻6女，其中一案成立，依強制性交未遂判處2年6月，全案於今年5月上訴期限屆滿，台灣高等檢察署指出，二審判決沒有違背法令，希望判決早日確定，因此決定不提上訴，讓NONO入監服刑；針對判決結果，朱海君同樣未有回應。