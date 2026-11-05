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兒虐數據「用猜的」 羅智強轟沈伯洋信口開河

再曬統計數據反擊 酸沈伯洋「打蔣萬安卻打到陳其邁」

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前談及兒虐議題，聲稱台北市兒虐情況「六都居首」，卻坦言手上沒有數據，「只能用猜的」，引發爭議。對此，國民黨立委羅智強今（5）日接連在臉書發文砲轟，根據審計部統計，2022年至2024年高雄市家內兒少受虐死亡人數共14人，台北市則為1人，痛批沈伯洋為了選舉信口開河。羅智強隨後再度貼出統計數據，狠酸「洋相空心菜，想打蔣萬安，結果打到陳其邁」。羅智強表示，沈伯洋宣稱台北市兒虐情況六都居首，被問及根據為何，竟回答「我們手上沒有數據，所以只能用猜的」，讓他直呼「沈伯洋太扯！」更批評沈伯洋辯論出洋相、市政空心菜就罷了，如今連兒虐數據都用猜的。羅智強指出，根據審計部統計，2022年至2024年家內兒少受虐死亡人數，高雄市累計14人，台北市則為1人，高雄才是六都最多，兒少受虐人數也遠高於台北。他質疑，這些都是容易查詢的公開資訊，沈伯洋卻連查都不查，「為了選舉，就可以信口雌黃，亂猜瞎扯台北兒虐最嚴重？」羅智強強調，無論兒虐事件發生在哪個縣市，都同樣令人痛心，也都應該被檢討，但沈伯洋卻以未經查證的數據批評台北市，讓他無法接受。羅智強進一步批評，國防部半個月內有3人死亡、今年10月有3名教師輕生，以及2022年至2024年高雄市有14名兒童因受虐死亡，沈伯洋都未見關心，卻將當選台北市長後的首要工作放在種樹，甚至指控台北兒虐情況六都最嚴重。他也反酸，蔣萬安任內4年已種下4萬棵樹，質疑沈伯洋對市政及相關數據的掌握程度。另，羅智強在首篇貼文發布約1小時後，再度於臉書貼出統計數據，強調，「沈伯洋看過來，數據不用猜，高雄才是第一名（台北市最少），洋相空心菜，想打蔣萬安，結果打到陳其邁」。