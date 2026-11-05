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高雄市長候選人賴瑞隆這週六（7）日將舉辦「北高隆洋」應援大會，總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、高雄市長陳其邁、內政部長劉世芳將齊聚岡山，沈伯洋也將遠端發表短講。競總今（5）日預告，除了重量級陣容，更將推出選戰史上罕見的應援活動，賴瑞隆邀請所有「小風扇」、「小水滴」自製應援小物、繫上「隆洋」飄帶，用最快樂、最有希望的方式，展現對城市的熱愛。「每一份巧思、每一聲加油，都是這場大會最動人的風景。競總指出，這次首次將搖滾區帶到北高雄造勢，報名即爆滿。當天將以別出心裁的互動活動串起台上台下，驚喜留待現場揭曉，邀請大家親自感受全場一起應援的震撼。競總表示，這次同台的夥伴，有著相似的歷程。賴清德、潘孟安、劉世芳從南方走向中央不同崗位，將地方經驗化為推動均衡台灣的力量；陳其邁則帶領高雄加速轉型。如今齊聚岡山，正是為了延續「讓南方更好」的願景，攜手支持賴瑞隆推動均衡高雄，帶領城市邁向下一個黃金十年。好戰友沈伯洋也將跨越距離，透過遠端方式向高雄鄉親真情告白，讓雙城的加油聲隔空交會，將彼此的祝福化為前進的力量。「星期六，咱岡山見！」活動將於7日下午4時開放入場、4時30分開始，地點位於岡山區河華路（阿公店路二段路口至前峰路口）。也歡迎大家提前到位於左營區曾子路250號的競總索取飄帶、貼紙，讓每一份心意，都在岡山熱情綻放。