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▲熱火射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）防守端腳步退化，遭美媒引述球探說法狠批宛如「消防栓」。（圖／美聯社／達志影像）

邁阿密熱火在休賽季組建「字母哥」阿德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、艾德巴約（Bam Adebayo）與「K湯」湯普森（Klay Thompson）的三巨頭豪華陣容，開季前7戰僅繳出2勝5敗、在東區落居第10名的慘淡成績。知名體育媒體《ESPN》資深記者麥克馬洪（Tim MacMahon）近日在播客節目《The Hoop Collective》中爆料，聯盟球探私下毫不留情痛批熱火外圍防線，直言36歲的K湯和替補後衛小哈達威（Tim Hardaway Jr.）在場上的防守腳步宛如「消防栓」，完全無法橫移防守。熱火本季防線全面潰堤，外圍退化成為致命死穴。麥克馬洪在節目中直言，熱火讓現年36歲的K湯擔任先發2號位，在當今追求極致速度與轉換快攻的聯盟節奏下，帶來了毀滅性的防守代價。「以Klay目前的年紀擔任先發得分後衛，確實是個相當棘手的難題。」麥克馬洪引述聯盟第一線球探的殘酷評價：「最近有位球探形容，Klay以及他們板凳主力小哈達威，在防守端簡直就像是『消防栓』一樣——我不知道各位有沒有看過消防栓移動腳步的樣子？」此話直接點出兩位老將在橫移速度與追防擋拆時的嚴重遲緩，對手往往能輕易利用擋拆直搗黃龍。除了外線防守形同虛設，麥克馬洪更進一步將矛頭指向球隊核心字母哥。雖然阿德托昆波生涯曾榮膺年度最佳防守球員（DPOY），外界原先期待他與艾德巴約組成的內線雙塔能構築窒息級防守天網，但麥克馬洪揭露了一個殘酷現實：「有個不太為人知的事實是，字母哥其實已經好幾年沒有成為真正具有全場影響力的防守球員了。」當外線第一道防線輕易被撕裂，即使禁區有長人協防，也難以挽救每場失掉將近124分的破爛防守。現年36歲的K湯今年夏天與獨行俠達成買斷協議後，以2年總值1150萬美元轉戰邁阿密，儘管外線依舊保有41.1%的三分命中率，但防守端的巨大劣勢已成為各隊鎖定痛擊的突破口；而34歲的小哈達威表現更為低迷，三分命中率跌破3成，無法在進攻端提供火力彌補防守失分。