LINE用戶最近如果收到「帳號健檢」通知，別當成詐騙訊息，LINE官方再度啟動新一波帳號安全提醒，針對尚未完成帳號綁定的用戶分批發送通知，11月9日至12日還會再提醒尚未綁定Apple或Google帳號的用戶，官方呼籲民眾檢查電話號碼、電子郵件、密碼及第三方帳號等4項設定，以免日後手機遺失、誤刪LINE或帳號遭盜時，無法順利找回原本的帳號。

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LINE帳號健檢通知分兩波

根據LINE台灣官方公告，「帳號健檢」是LINE每季定期進行的安全宣導，主要提醒用戶補齊帳號資料，降低帳號遺失後無法重新登入的風險，這次通知分為兩個階段：

11月4日：針對尚未綁定電話號碼、電子郵件，或尚未設定密碼的用戶發送通知。

11月9日至12日：針對尚未綁定Apple或Google帳號至少其中一項的用戶，再次發送提醒。

通知會透過名稱為「Service Messages」的官方帳號發送，具有綠色盾牌認證標示，這是LINE專門用來傳送重要服務通知的帳號，因此無法封鎖。若已完成對應設定，就不會收到相關提醒。

▲LINE帳號健檢包含電話號碼、電子郵件、密碼及Apple或Google帳號，其中前三項都要設定，Apple與Google則至少綁定一項，以提高帳號找回的機會。（圖／翻攝LINE官方部落格
▲LINE帳號健檢包含電話號碼、電子郵件、密碼及Apple或Google帳號，其中前三項都要設定，Apple與Google則至少綁定一項，以提高帳號找回的機會。（圖／翻攝LINE官方部落格
LINE帳號健檢怎麼做？4項設定一次檢查

用戶不必等到收到通知才開始檢查，只要打開手機LINE App，依序點選「主頁」→右上角齒輪圖示「設定」→「我的帳號」，即可確認以下4項設定：

1.電話號碼：確認綁定的是目前仍在使用、可以正常接收簡訊認證碼的門號，避免使用已停用或被電信業者收回的號碼。

2.電子郵件：確認綁定的Email仍可正常登入、收信，未來忘記密碼時才有機會透過信箱處理。

3.密碼：確認已設定LINE帳號密碼，避免更換手機或重新登入時遇到困難。

4.Apple或Google帳號：至少綁定其中一個，也可以兩者都綁定。若設定頁面顯示「取消同步」，代表該帳號已成功綁定。

LINE帳號沒綁定如果遺失好友、聊天紀錄恐無法找回

LINE提醒，每組電話號碼、電子郵件及Apple或Google帳號，都只能綁定一個LINE帳號，若重複綁定到其他LINE帳號，可能導致原本的帳號失效。完整綁定帳號最大的好處，就是遇到手機遺失、誤刪LINE App，甚至帳號遭詐騙集團盜用時，可以提高重新登入原帳號的機會。

▲LINE帳號健檢包含電話號碼、電子郵件、密碼及Apple或Google帳號，其中前三項都要設定，Apple與Google則至少綁定一項，以提高帳號找回的機會。（圖／翻攝LINE官方部落格）
▲LINE帳號健檢包含電話號碼、電子郵件、密碼及Apple或Google帳號，其中前三項都要設定，Apple與Google則至少綁定一項，以提高帳號找回的機會。（圖／翻攝LINE官方部落格）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...