LINE用戶最近如果收到「帳號健檢」通知，別當成詐騙訊息，LINE官方再度啟動新一波帳號安全提醒，針對尚未完成帳號綁定的用戶分批發送通知，11月9日至12日還會再提醒尚未綁定Apple或Google帳號的用戶，官方呼籲民眾檢查電話號碼、電子郵件、密碼及第三方帳號等4項設定，以免日後手機遺失、誤刪LINE或帳號遭盜時，無法順利找回原本的帳號。
LINE帳號健檢通知分兩波
根據LINE台灣官方公告，「帳號健檢」是LINE每季定期進行的安全宣導，主要提醒用戶補齊帳號資料，降低帳號遺失後無法重新登入的風險，這次通知分為兩個階段：
11月4日：針對尚未綁定電話號碼、電子郵件，或尚未設定密碼的用戶發送通知。
11月9日至12日：針對尚未綁定Apple或Google帳號至少其中一項的用戶，再次發送提醒。
通知會透過名稱為「Service Messages」的官方帳號發送，具有綠色盾牌認證標示，這是LINE專門用來傳送重要服務通知的帳號，因此無法封鎖。若已完成對應設定，就不會收到相關提醒。
LINE帳號健檢怎麼做？4項設定一次檢查
用戶不必等到收到通知才開始檢查，只要打開手機LINE App，依序點選「主頁」→右上角齒輪圖示「設定」→「我的帳號」，即可確認以下4項設定：
1.電話號碼：確認綁定的是目前仍在使用、可以正常接收簡訊認證碼的門號，避免使用已停用或被電信業者收回的號碼。
2.電子郵件：確認綁定的Email仍可正常登入、收信，未來忘記密碼時才有機會透過信箱處理。
3.密碼：確認已設定LINE帳號密碼，避免更換手機或重新登入時遇到困難。
4.Apple或Google帳號：至少綁定其中一個，也可以兩者都綁定。若設定頁面顯示「取消同步」，代表該帳號已成功綁定。
LINE帳號沒綁定如果遺失好友、聊天紀錄恐無法找回
LINE提醒，每組電話號碼、電子郵件及Apple或Google帳號，都只能綁定一個LINE帳號，若重複綁定到其他LINE帳號，可能導致原本的帳號失效。完整綁定帳號最大的好處，就是遇到手機遺失、誤刪LINE App，甚至帳號遭詐騙集團盜用時，可以提高重新登入原帳號的機會。
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根據LINE台灣官方公告，「帳號健檢」是LINE每季定期進行的安全宣導，主要提醒用戶補齊帳號資料，降低帳號遺失後無法重新登入的風險，這次通知分為兩個階段：
11月4日：針對尚未綁定電話號碼、電子郵件，或尚未設定密碼的用戶發送通知。
11月9日至12日：針對尚未綁定Apple或Google帳號至少其中一項的用戶，再次發送提醒。
通知會透過名稱為「Service Messages」的官方帳號發送，具有綠色盾牌認證標示，這是LINE專門用來傳送重要服務通知的帳號，因此無法封鎖。若已完成對應設定，就不會收到相關提醒。
用戶不必等到收到通知才開始檢查，只要打開手機LINE App，依序點選「主頁」→右上角齒輪圖示「設定」→「我的帳號」，即可確認以下4項設定：
1.電話號碼：確認綁定的是目前仍在使用、可以正常接收簡訊認證碼的門號，避免使用已停用或被電信業者收回的號碼。
2.電子郵件：確認綁定的Email仍可正常登入、收信，未來忘記密碼時才有機會透過信箱處理。
3.密碼：確認已設定LINE帳號密碼，避免更換手機或重新登入時遇到困難。
4.Apple或Google帳號：至少綁定其中一個，也可以兩者都綁定。若設定頁面顯示「取消同步」，代表該帳號已成功綁定。
LINE帳號沒綁定如果遺失好友、聊天紀錄恐無法找回
LINE提醒，每組電話號碼、電子郵件及Apple或Google帳號，都只能綁定一個LINE帳號，若重複綁定到其他LINE帳號，可能導致原本的帳號失效。完整綁定帳號最大的好處，就是遇到手機遺失、誤刪LINE App，甚至帳號遭詐騙集團盜用時，可以提高重新登入原帳號的機會。