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國民黨高雄市長候選人柯志恩在中秋節連假要返鄉與家人聚餐，但脫口說出「要吃屏東香蕉」引發旗山蕉農不滿。昨（4）日晚間合體補教名師呂捷在YouTube直播對談時，她高喊「高屏一家啦」，旗山香蕉不僅美味更是六都第一，屏東則是全國香蕉產量最高的縣市。但也因為這場風波，讓更多鄉親知道她不是台北人，而是來自屏東。後來，柯志恩也不經意脫口說出「還好第二天有蔣萬安的甘蔗」，呂捷立刻逮到機會直言「你挖坑給他（蔣萬安）跳、偷臭蔣萬安」意外成為直播焦點。被呂捷問到「吃屏東香蕉」事件，柯志恩再次還原相場，強調整件事情被外界過度解讀，對她來說，旗山和屏東香蕉都一樣好吃，「高屏一家啦」，過去香蕉價格崩跌時，自己都有到第一線關心蕉農。不過，也因為這事情讓更多人認識她，知道她不是台北人，而是從小就在屏東長大。但不知道是不是談的太放鬆，柯志恩突然說「還好第二天有蔣萬安的甘蔗」，這讓呂捷當場笑翻直說「你挖坑更給他跳」，甚至還要網友刷一排留言「偷臭蔣萬安」。柯志恩也趕緊否認大喊「我沒有，這些都是水果擴大解讀的後遺症」。此外，呂捷也非常好奇柯志恩為什麼和柯文哲都「那麼愛打新潮流？新潮流到底做了什麼？」對此，柯志恩痛批，高雄長年籠罩在新潮流把持的陰影下，從前勞動部長許銘春，再到台鹽綠能前董事長陳啟昱，背後利益盤根錯節、弊案接連爆發。「你去地方走跳，不管湧言會或正國會，除了新潮流之外，誰會服氣？」壟斷綠能與各項資源，吃相難看。最後，柯志恩感性喊話表示，她是南部小孩，20歲以前都在屏東長大，當初北漂求學，如今回到南部打拚，有種回家的感覺。「回來參選的理由，就是希望高雄環境能變得更好！」選舉不應只看候選人背後的政黨，希望大家能看見候選人的特質、能力與城市願景。