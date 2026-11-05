我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄部分地區已開始亮起BTS與粉絲的應援紫色。（圖／facebook@陳其邁 Chen Chi-Mai﻿）

韓國天團BTS（防彈少年團）即將於11月19日登上高雄世運主場館開唱，距離演唱會剩下不到2週，高雄已經開始換上代表BTS與粉絲之間的應援紫色，準備迎接7位成員來台！不只粉絲ARMY（粉絲名）期待到不行，連立法委員吳沛憶日前在質詢時，都忍不住公開自己的粉絲身分，笑稱：「我們長期資助的7個孩子要來台灣，我們都很開心！」一番話吸引大批ARMY湧入留言。高雄過去迎接BLACKPINK、TWICE、Super Junior等韓國人氣團體來台開唱時，都曾配合演唱會打造城市應援，從粉紅色、藍色到各種代表偶像的應援色，讓粉絲還沒進場就能感受到演唱會氣氛；如今輪到BTS登場，高雄也開始出現象徵團體與粉絲的紫色，整座城市準備迎接來自各地的ARMY。而這股紫色熱潮，連立法院都有人跟上！民進黨立委吳沛憶日前在質詢時，談到許多國外藝人來台舉辦大型演唱會，便以即將在高雄開唱的BTS為例，當場自爆：「我也是ARMY之一！」接著笑說：「很多台灣的ARMY，我們長期資助的7個孩子要來台灣，我們都很開心，付這個錢，我們甘之如飴。」直接把粉絲多年來買專輯、周邊、演唱會門票的心聲講出來。不過吳沛憶也沒忘記自己正在質詢，話鋒一轉強調：「但這是粉絲的心情，站在國家政府立場，我們當然要多花點時間來推我們台灣在地的音樂人，跟文化的創作者。」一邊公開追星、一邊認真談文化政策，還順便讓大家知道，自己也是長期掏錢支持BTS的ARMY。BTS將於11月19日、21日、22日在高雄世運主場館舉辦3場演唱會，預計吸引超過15萬人朝聖，目前零星票券已在拓元售票不定時釋票，日前沒搶到票的粉絲，近期可把握機會狂刷；無法進場的粉絲也別灰心，威秀影城也宣布將直播11月21日的場次，今天開始售票，1張價格為1450元，可至威秀官網、官方APP購買，影城現場臨櫃售票則於6日開賣。