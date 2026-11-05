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韓國瑜明南下沙鹿站台 江啟臣：市民就是我的最大咖

九合一選戰進入最後24天肉搏戰，台中市長藍綠陣營全面交鋒！面對民進黨候選人何欣純祭出前總統蔡英文南下開「毛孩趴」拉抬聲勢，國民黨候選人江啟臣今（5）日淡定回應「市民才是我的最大咖」，並隨即宣布啟動山城車掃，明晚更將合體立法院長韓國瑜舉辦萬人造勢，雙方陸空戰全面引爆。根據信民協會3日公布的最新民調，何欣純支持度首次超車江啟臣。為延續反超氣勢，民進黨中央排定選前「週週有大咖」進駐台中，今天由蔡英文接下第一棒，一連走訪台中市商業總會第80屆商人節表揚大會、潭子得天宮參香，下午更直奔文心森林公園舉辦「帶毛孩出門走走」活動，鎖定青年與親子族群強力吸票。眼見綠營大軍壓境，江啟臣陣營也全面轉守為攻。團隊今晚正式從山線新社區啟程展開車隊掃街；明晚更直搗沙鹿區舉行萬人造勢晚會，由立法院長韓國瑜南下合體催票。此外，選前每週五藍營都將在山線、屯區及市區接力舉辦大型晚會，以密集的陸戰造勢全面固盤。江啟臣今日上午出席台中市府「市民野餐日」記者會，被問及綠營大咖連番壓境及蔡英文南下助選時神態自若。他表示，台中是一座幸福宜居的城市，歡迎大家多來享受台中的陽光與草地；面對民進黨祭出大咖牌，他直言「市民就是我最後的、最大的大咖」，現階段最重要的就是持續爭取所有台中市民的信任與支持。江啟臣指出，選戰已邁入倒數衝刺期，山城地區是他長年深耕的本命區，與地方鄉親有深厚情感。他強調，台中是全台客家人口第三多的城市，其中又以山城最集中，今晚特別選在山城成立客家後援會並展開首發車掃，宣示守住防線的決心，接下來各項大型造勢也將全面鋪開、力拚勝選。