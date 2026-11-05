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隊史前4次開季客場4勝0敗以上，76人全打進NBA總冠軍賽。

費城76人隊今（5）日以112：106險勝底特律活塞隊，成功報了本季首度交手落敗的一箭之仇。在這場東部頂峰對決中，76人不僅將開季戰績推進至無懈可擊的8勝1敗、穩坐東區第一，更一舉刷新隊史高懸25年的超狂紀錄。美媒賽後隨即點出一項恐怖的「總決賽鐵律」，這是76人自2001年、由艾佛森領軍打進總決賽以來，首次在開季前4場客場比賽全勝。更嚇人的是，在過去50個賽季中，76人隊史共有4次打出「客場4勝0敗」以上的開局，而前4次最終全數打進NBA總決賽。上一次面對活塞落敗，主因在於恩比德（Joel Embiid）與新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe）雙雙缺陣；如今先發五虎整齊劃一，76人展現出頂級爭冠球隊的強大。當馬克西（Tyrese Maxey）上半場手感低迷7投僅1中時，布朗（Jaylen Brown）跳出來接管比賽，前兩節砍下23分，全場更以超高效率的19投11中轟下加盟76人以來的新高30分與7籃板，成為此役勝負的第一功臣。加上恩比德拿下的26分、15籃板，以及馬克西下半場及時回神挹注19分7助攻，76人在進攻端的火力點多到讓活塞防不勝防。這種「天天都有不同人當一哥」的打法，讓對手很難透過單一的包夾策略瓦解攻勢。相較得分雙核發揮穩定，41歲老將「詹皇」詹姆斯（LeBron James）則是扮演了稱職的定海神針。詹姆斯全場出戰33分鐘，輕鬆拿下13分、10籃板、8助攻的準大三元數據。第二節他「坦克切」命中的那一刻，正式完成個人職業生涯第16000顆運動戰進球，再度成為NBA 80年歷史上第一人。以老將底薪加盟費城，詹姆斯不搶球權、不佔出手，卻在防守端與球權轉移上發揮頂級影響力。傳奇中鋒奧尼爾（Shaquille O'Neal）賽後就放話：「76人本季如果不奪冠就是失敗，我不想聽任何明年再來的藉口。」這場客場勝利同時讓76人寫下自2001年以來，首度開季前4場客場取得全勝的紀錄。根據隨隊記者Kris Rhim統計，這是76人隊史在過去50個賽季中，第5次打出「4勝0敗或更好」的客場開局。更嚇人的是，面對活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）26分、11助攻與鄧羅（Duncan Robinson）7記三分球的頑強抵抗，76人在陣容深度齊備、詹皇神蹟加持以及這條延續半世紀的「總決賽鐵律」護航下，確實很難找到輸球的理由。