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遭爆族姪稱「縣府工作我幫你」 吳秀華競總駁斥關說疑雲

強調僅是隔數代遠親 競總：多年沒有任何聯繫

質疑選前刻意影射 競總喊話：別拿遠親關係抹黑

2026九合一選舉進入最後倒數，國民黨台東縣長候選人吳秀華遭週刊爆料，指其族姪吳秉和私訊女網友時，聲稱能協助對方進入台東縣政府工作，甚至表示「對我來說容易」，引發外界質疑。對此，吳秀華競選總部今（5）日嚴正澄清，該人士僅是相隔數代的遠房親戚，雙方多年來早已沒有任何聯繫，更不存在請託或人事關說，強調「沒有請託、沒有關說、沒有介入任何人事安排」，並質疑相關報導選在選前刊出，恐有刻意影射、抹黑之嫌。根據週刊報導，吳秉和日前透過社群平台私訊一名女網友，聊天過程中主動詢問對方是否有意前往縣府工作，並稱「縣府不分你學什麼，有關係就去學」，甚至表示「我會幫你」、「對我來說容易」。當女網友質疑選舉結果尚未出爐，吳秉和則回應「放心會贏的」，展現對吳秀華選情的信心。報導指出，吳秉和自稱曾在議會工作20年，目前轉任社工，並透露未來可能返回議會任職。相關對話曝光後，也讓外界關注吳秀華與吳秉和的親屬關係，以及是否涉及縣府人事安排。對此，吳秀華競選總部表示，報導所指人士是台南遠親後代，雙方親屬關係已相隔數代，多年來沒有聯繫、往來或互動，更不存在任何私人請託或協助。至於該人士為何發表相關言論，吳秀華本人並不知情，也無從理解。競總進一步指出，該人士目前並未在台東縣政府或任何公務機關任職，與縣府人事毫無關聯，更不存在透過吳秀華協助進入縣府任職的問題。公務人員任用均有法定程序及專業標準，所有職務都應依法、公平辦理，絕不可能因親戚關係享有特權。吳秀華競總強調，遠房親戚關係不代表私下有所往來，更不能因此將不相干的人事問題牽扯到吳秀華身上。對於相關報導將多年未聯繫的遠親與吳秀華連結，製造不當聯想的做法，競總無法接受，呼籲媒體應回歸事實，避免片面說法誤導社會大眾。競總也質疑，選舉在即，相關報導選在此時刊出，內容呈現方式難免令人懷疑背後動機與目的。新聞監督應建立在查證與平衡報導的基礎上，而非透過片面訊息拼湊關係、製造影射，讓無關的人事問題成為選舉抹黑素材。吳秀華競總最後重申，整起事件「沒有請託、沒有關說、沒有介入任何人事安排」，呼籲外界不要任意連結不相干的人與事，更不應利用模糊的親屬關係，製造不存在的問題。