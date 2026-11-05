台灣高鐵板橋站上午10時21分出現道岔訊號異常，造成南港至台中雙向部分班次延誤，旅客搭乘817車次時更遇到列車過站後急煞、倒退返回板橋的情況。脫口秀演員品賢也在車上，將這段經歷分享到Threads，直呼第一次搭到倒著開的高鐵，還形容像抽到UNO迴轉牌，笑翻不少人。高鐵則表示，上午10時47分已完成搶修，全線恢復正常。
UNO牌迴轉登場？高鐵板橋開往桃園途中突折返
品賢在Threads分享搭車經歷，表示列車從板橋站出發、行經往桃園方向的途中，突然停了下來，隨後車內廣播通知列車將折返回板橋，讓他幽默形容「UNO牌迴轉登場」，更忍不住感嘆：「第一次體驗倒著開的高鐵。」
除了品賢之外，也有旅客表示，上午搭乘817車次通過板橋站後，列車突然急煞，接著退回車站，現場廣播則說明是道岔訊號異常，導致列車運行受到影響。
板橋站道岔訊號異常 南港至台中雙向列車受影響
台灣高鐵公司指出，今日上午10時21分，板橋站發生道岔訊號異常，造成南下817車次及北上616車次臨時停車，影響範圍涵蓋南港至台中區間，南下、北上部分列車均出現延誤。
高鐵隨即派員進場檢修，並於上午10時47分排除異常，後續全線恢復正常運轉。
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品賢在Threads分享搭車經歷，表示列車從板橋站出發、行經往桃園方向的途中，突然停了下來，隨後車內廣播通知列車將折返回板橋，讓他幽默形容「UNO牌迴轉登場」，更忍不住感嘆：「第一次體驗倒著開的高鐵。」
除了品賢之外，也有旅客表示，上午搭乘817車次通過板橋站後，列車突然急煞，接著退回車站，現場廣播則說明是道岔訊號異常，導致列車運行受到影響。
台灣高鐵公司指出，今日上午10時21分，板橋站發生道岔訊號異常，造成南下817車次及北上616車次臨時停車，影響範圍涵蓋南港至台中區間，南下、北上部分列車均出現延誤。
高鐵隨即派員進場檢修，並於上午10時47分排除異常，後續全線恢復正常運轉。