勇士老闆萊科布（Joe Lacob）稍早節目上坦言，很高興這次選對人，還意有所指地說，聯盟現行風潮是選進待養成的年輕潛力股，「我們過去也犯過類似錯誤，沒有把某些高順位天賦養好，這些都可以接受批評。

」勇士過去10年選進3位樂透新秀，包含2021年的庫明加（Jonathan Kuminga）

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倫德伯格打出全明星身手 勇士老闆笑說選對人

我們當時唯一擔心的是：『他是否會掉到第11順位？』

坦言過去犯過錯 萊科布：沒有把高順位天賦養好

而我們過去也曾犯過同樣的錯，每個人都會犯錯，我們以前沒有在選秀上做出最正確選擇，沒有把某些高順位天賦養好，這些都可以接受批評。

我們總看著某些年輕人，認定他們擁有很高的潛力。但實際上，他（倫德伯格）看起來就是一名具有冠軍特質，而且已經準備好上場比賽的球員，為何不要選他呢？

勇士近10年選進3位樂透新秀 庫明加、懷斯曼都已離隊

▲今年第11順位選進的新秀前鋒倫德博格（Yaxel Lendeborg）開季至今爆炸性的表現，已經徹底改變了勇士高層的思維。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士超級新人倫德伯格（Yaxel Lendeborg），開季至今打出全明星身手，也以第11順位之姿、入選首期新秀榜第2名，僅次於曼菲斯灰熊布澤爾（Cameron Boozer），成為開季最大驚奇之一。倫德伯格從社區大學一路逆襲在NCAA一級奪冠，花了6年才證明身手，以24歲超大齡參選，被勇士以第11順位拿下，結果他馬上兌現即戰力，開季至今8場全數先發，場均上場31.9分鐘，貢獻21.5分、7籃板與3.9助攻，投籃命中率高達50%，成為勇士近年來除柯瑞（Stephen Curry）外少見的亮點。勇士老闆萊科布稍早在《95.7 The Game》節目上，也談及此時，他笑說選秀是一件執行上比想像中更難的事情，坦言這次選進倫德伯格是正確決定，且他早在選秀前就認定，倫德伯格就是他們最需要的戰力。「萊科布也表示，選秀現今更傾向選擇年輕潛力股，期待透過養成系統，讓他們兌現天賦，「」萊科布最後也稱讚，倫德伯格目前在場上展現出的一切，甚至比預期還要更好，甚至超出總教練科爾（Steve Kerr）期待。攤開勇士過去10年選秀，一共選進3名樂透新秀，包含2021年的庫明加、穆迪（Moses Moody），以及2020年的懷斯曼（James Wiseman），最終僅有穆迪成為穩定輪替球員，備受期待的庫明加、懷斯曼都已經離隊。