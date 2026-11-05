台灣人到底有多愛拜拜？連傳統宮廟都被做成網頁遊戲！近期韓國免費線上寺廟《山寺》爆紅，玩家可以化身小沙彌，在佛堂裡打坐、拜佛，短短3天吸引60萬人次造訪。台灣也有網友打造《線上天后宮》、《雲上宮》等免費廟宇遊戲，不只可以化身信眾，在廟裡自由走動，還能參拜媽祖、月老、財神、文昌帝君等神明，從拿香、拜拜、擲筊、求籤到求紅線，通通都能在線上體驗。其實台灣宮廟的線上求籤服務早已行之有年，像是屏東東港鎮海宮就有官方求籤網站，讓民眾遇到煩惱時，不用出門也能抽支籤、整理心情。
台灣人連拜拜都做成遊戲！《線上天后宮》50人擠進媽祖殿
韓國有青年朴鎮元利用AI打造免費線上寺廟《山寺》，台灣網友也發揮創意打造的《線上天后宮》，將傳統宮廟變成免費3D網頁遊戲，玩家只要打開網站，就能走進虛擬天后宮，與其他網友一起參拜媽祖。從實際遊戲畫面可以看到，殿內一早就聚集約50名玩家，有人坐在蒲團上拜拜，也有人在廟裡自由走動，彷彿真的來到一場線上進香活動。
《線上天后宮》包含傳統拜拜流程，網站提供11個步驟的參拜指引，玩家進入後，首先要前往服務處領取清香、金紙與供品，再依照提示完成參拜。畫面下方還設有「參拜」、「擲筊」、「求籤」、「持香」4種操作，從向神明稟告心願，到擲筊請示、抽取籤詩，都可以透過遊戲進行。
📌遊戲網址：《線上天后宮》
月老、財神、虎爺都有！線上求紅線、發財金超有趣
《線上天后宮》最初以媽祖為主要參拜對象，隨著開發者持續更新，後續陸續加入武財神趙公明、月下老人、虎爺、玄天上帝及關聖帝君，讓原本只有媽祖的虛擬宮廟，逐漸變成可以參拜不同神明的線上空間。
開發者將這些傳統宮廟元素轉換成網頁互動，也引發不少網友討論。有人覺得線上擲筊相當有趣，也有人認真完成領香、準備供品、拜拜及求籤等步驟。不過，開發者也曾提醒，遊戲中的虛擬神像並未開光，網站主要提供療癒與娛樂性質的體驗，並非正式宗教服務。
《雲上宮》打造超美3D廟宇！先淨手、領香再拜神明
除了《線上天后宮》，台灣還有另一款線上廟宇遊戲《雲上宮》，虛擬廟宇集結17位神明，玩家可以依照不同需求選擇參拜對象，包括天公、媽祖、觀音、關公、文昌帝君、月老、土地公等。
《雲上宮》還提供「隨喜參拜」及依照願望尋找神明等功能，讓不熟悉宮廟文化的玩家，也能透過遊戲指引認識台灣傳統參拜方式。網站並設有擲筊、求籤、點燈等互動內容，也提供「一爐一炷」的5炷香參拜方式，也能選擇不拿香，直接雙手合十，再依照路線前往不同殿宇拜拜。
📌遊戲網址：《雲上宮》
台灣線上求籤早就有！東港鎮海宮不用出門也能抽籤
其實台灣的線上參拜、求籤文化，早就不是新鮮事。除了近期網友自行製作的廟宇小遊戲，部分實體宮廟也早已透過官方網站提供線上求籤服務，讓民眾不用特地出門，也能透過網路擲筊、抽籤，為生活中的疑惑尋找一點方向。
記者自己最常使用的，就是屏東「東港鎮海宮」的線上求籤功能。有時遇到想不通的事情，或是面對難以抉擇的問題，就會打開網站抽支籤看看，線上求籤最有趣的地方，在於它可以讓原本糾結的心情稍微平靜下來，給自己一個停下來思考的機會，在紛亂的思緒中，找到一點重新出發的方向。
📌求籤網址：東港鎮海宮官方網站
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韓國有青年朴鎮元利用AI打造免費線上寺廟《山寺》，台灣網友也發揮創意打造的《線上天后宮》，將傳統宮廟變成免費3D網頁遊戲，玩家只要打開網站，就能走進虛擬天后宮，與其他網友一起參拜媽祖。從實際遊戲畫面可以看到，殿內一早就聚集約50名玩家，有人坐在蒲團上拜拜，也有人在廟裡自由走動，彷彿真的來到一場線上進香活動。
《線上天后宮》包含傳統拜拜流程，網站提供11個步驟的參拜指引，玩家進入後，首先要前往服務處領取清香、金紙與供品，再依照提示完成參拜。畫面下方還設有「參拜」、「擲筊」、「求籤」、「持香」4種操作，從向神明稟告心願，到擲筊請示、抽取籤詩，都可以透過遊戲進行。
📌遊戲網址：《線上天后宮》
《線上天后宮》最初以媽祖為主要參拜對象，隨著開發者持續更新，後續陸續加入武財神趙公明、月下老人、虎爺、玄天上帝及關聖帝君，讓原本只有媽祖的虛擬宮廟，逐漸變成可以參拜不同神明的線上空間。
開發者將這些傳統宮廟元素轉換成網頁互動，也引發不少網友討論。有人覺得線上擲筊相當有趣，也有人認真完成領香、準備供品、拜拜及求籤等步驟。不過，開發者也曾提醒，遊戲中的虛擬神像並未開光，網站主要提供療癒與娛樂性質的體驗，並非正式宗教服務。
《雲上宮》打造超美3D廟宇！先淨手、領香再拜神明
除了《線上天后宮》，台灣還有另一款線上廟宇遊戲《雲上宮》，虛擬廟宇集結17位神明，玩家可以依照不同需求選擇參拜對象，包括天公、媽祖、觀音、關公、文昌帝君、月老、土地公等。
《雲上宮》還提供「隨喜參拜」及依照願望尋找神明等功能，讓不熟悉宮廟文化的玩家，也能透過遊戲指引認識台灣傳統參拜方式。網站並設有擲筊、求籤、點燈等互動內容，也提供「一爐一炷」的5炷香參拜方式，也能選擇不拿香，直接雙手合十，再依照路線前往不同殿宇拜拜。
📌遊戲網址：《雲上宮》
其實台灣的線上參拜、求籤文化，早就不是新鮮事。除了近期網友自行製作的廟宇小遊戲，部分實體宮廟也早已透過官方網站提供線上求籤服務，讓民眾不用特地出門，也能透過網路擲筊、抽籤，為生活中的疑惑尋找一點方向。
記者自己最常使用的，就是屏東「東港鎮海宮」的線上求籤功能。有時遇到想不通的事情，或是面對難以抉擇的問題，就會打開網站抽支籤看看，線上求籤最有趣的地方，在於它可以讓原本糾結的心情稍微平靜下來，給自己一個停下來思考的機會，在紛亂的思緒中，找到一點重新出發的方向。
📌求籤網址：東港鎮海宮官方網站