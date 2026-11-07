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Brooks Brothers史努比限定盲盒T恤超驚喜！4款紳士造型好萌

▲Brooks Brothers × PEANUTS全新聯名系列登場。（圖／Brooks Brothers提供）

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦史努比「限定盲盒T恤」必搶，披著領帶的史努比和穿上格紋襯衫的查理布朗玩滑板，或一身紳士正裝的史努比演奏著薩克斯風，少見的質感造型很值得收藏。

▲Brooks Brothers聯名PEANUTS推出「限定盲盒T恤」。（圖／Brooks Brothers提供）

史努比、糊塗塌客變刺繡！Brooks Brothers針織、襯衫、配件一覽

▲Brooks Brothers服飾上有史努比、糊塗塌客刺繡細節。（圖／Brooks Brothers提供）

▲Brooks Brothers帽款與包包配件也很值得收藏。（圖／Brooks Brothers提供）

SNOOPY彩繪公車開進台中！星宇航空攜手Peanuts打造

▲星宇航空不只有SNOOPY航班，還推出彩繪公車開進台中。（圖／星宇航空提供）

▲史努比粉絲快朝聖Peanuts主題公車。（圖／星宇航空提供）

LocknLock樂扣樂扣餐具新品！不鏽鋼吸管杯漸層色好美

▲LocknLock「嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯」漸層色彩設計。（圖／LocknLock提供）

▲LocknLock樂扣樂扣有一系列史努比餐具、提袋新品。（圖／LocknLock提供）

史努比粉絲瘋掉！美國百年服飾Brooks Brothers秋冬聯名《花生漫畫》（PEANUTS），充滿驚喜的「限定盲盒T恤」今天11月7日開賣。更在針織外套與襯衫細節中，融入史努比（Snoopy）與糊塗塌客（Woodstock）的可愛身影。而星宇航空不只有史努比航班，還打造SNOOPY彩繪公車開進台中、LocknLock樂扣樂扣不鏽鋼吸管杯等餐具也來了，《NOWNEWS今日新聞》整理史努比最新聯名亮點一次掌握。美國經典百年服飾Brooks Brothers創立於1818年，以提供高品質的美式成衣服飾聞名。今年秋冬與全球知名《花生漫畫》展開聯名系列，保留品牌深厚經典底蘊並換上全新面貌，並以更自在的剪裁重新詮釋New Ivy風格，點綴童趣史努比與糊塗塌客設計，充滿溫暖療癒的魅力，台灣指定櫃點今天11月7日開賣。服裝設計上，延續了Brooks Brothers 1818經典花體標誌，結合細緻的鎖鏈刺繡工藝，將PEANUTS元素巧妙融入。◾️：剪裁俐落並點綴史努比刺繡徽章與低調暗紋，打造人字紋粗花呢西裝外套、卡其色哈靈頓外套、及藍白拼色復古棒球外套等。◾️：棒球風開襟針織衫胸前有活潑的徽章刺繡；費爾島圖騰針織外套則在手肘處融入1818標誌，背後還有慵懶的史努比身影。另有半開襟與連帽上衣，增添秋日穿搭層次。◾️：除了簡約的藍白條紋與純白T恤，品牌經典的牛津紡襯衫（白色、淺藍、灰色條紋）也換上現代剪裁，並藏入史努比與糊塗塌客的刺繡圖案，日常通勤或休閒出遊都百搭。◾️還有刺繡著史努比的帆布或燈芯絨棒球帽、刺繡徽章貼布的托特包、與BB經典多款菱格紋與斜紋襪等聯名配件；並推出象牙白與蜜桃色雙面提花針織毯。台北101形象店 B1：02-8101-7960新光三越信義新天地A8 3F：02-2722-7311SOGO復興館 BR4 7F：02-8772-6482SOGO 忠孝館女裝 4F：02-8772-8128新光三越南西一館 5F：02-2567-0626Mega City 板橋大遠百 2F：02-2959-6265Big City 新竹巨城 1F：03-535-9512新光三越台南新天地 2F：06-303-1143高雄漢神百貨 4F：07-241-2659星宇航空與Peanuts聯名合作迴響熱烈，史努比迷不只享受主題航班的雲端體驗，更有全新搭乘樂趣延伸至地面。星宇航空今年與台中市政府交通局展開跨界合作，結合台中市政府的SNOOPY交通安全推廣，聯手宣傳台中熱門的333機場快線，推出SNOOPY主題彩繪公車。本次量身打造三台專屬彩繪公車，以「春天」、「夏天」與「秋冬」三款不同季節的主題呈現，從車身到車內都可以找到主角們玩耍的身影，粉絲趕快衝一波。LocknLock樂扣樂扣則推出一系列聯名史努比新品，為粉絲來場「日常微度假」，推薦Snoopy與Olaf放空慵懶、或俏皮駕車的造型，化身嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯、白金矽膠好站密封袋、便當盒、調理盒等餐具全開賣。