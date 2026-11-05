日本人氣男團「浪花男子」10月28日在千葉LaLa arena TOKYO-BAY完成《浪花男子LIVE TOUR 2026「ND⁵」》巡迴演唱會最終場，7名成員賣力唱跳近3小時、帶來29首歌曲，才剛結束演出，連衣服都還沒換，就馬不停蹄地趕到後台接受台灣媒體聯訪。實際近距離接觸，能明顯感受到大家已經累到不行，回答問題時也略顯拘謹，沒想到，當記者提起台灣的「空心菜」，原本有些疲憊的西畑大吾突然活了過來，不只眼睛瞬間亮起，還興奮的用中文喊出「空心菜！」讓原本正經的訪問氣氛一下子熱鬧起來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲道枝駿佑覺得能在出道5週年前夕展開45場演出，讓他再次感受到與粉絲、成員深厚的羈絆。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）
▲道枝駿佑覺得能在出道5週年前夕展開45場演出，讓他再次感受到與粉絲、成員深厚的羈絆。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）
3小時演唱會耗盡全力演出　浪花男子累到虛脫仍打起精神受訪

這場後台訪問，是浪花男子結束長達3個多月、總計45場巡演後的最後一項工作，回想早前（10/28）的演唱會，7人從3000顆氣球中華麗登場，接著又是大型舞台機關、瞬間移動，甚至搭上升至約10公尺高的雲梯車，整場演出幾乎沒有冷場，尤其成員們不只要唱歌跳舞，還得在不同舞台之間來回奔跑，光是坐在台下看，都能想像這3小時有多耗體力。

然而站上舞台、活力滿滿的7個大男孩，到了後台卻是另一種模樣，畢竟才剛結束演出，儘管努力打起精神回答問題，仍看得出疲憊，現場氣氛也比想像中安靜一些。談起巡演終於落幕，道枝駿佑感性表示，能在出道5週年這個特別的時間點，透過演唱會與粉絲互相傳達心意，讓他再次感受到彼此深厚的羈絆；高橋恭平則提到，這次無論舞台設計或服裝都有許多新挑戰，45場能夠順利完成，真的非常開心。

聊到演唱會的趣事，大西流星分享，開場雖然看起來相當華麗，但其實3000顆氣球落下後，成員們會偷偷拿氣球互丟，甚至故意干擾彼此的鏡頭，這種在舞台上玩成一團的模樣，才是最真實的浪花男子。至於演唱會中宛如魔術般的「瞬間移動」，被問到誰跑得最快時，大家幾乎立刻把答案指向高橋恭平，記者順勢笑說：「畢竟是《藍色監獄》嘛！」因為他在電影中飾演的千切豹馬，正是以速度聞名的角色，這個回答也讓成員們笑了出來。

▲西畑大吾熱愛空心菜，後台受訪時聽到菜名滿血復活。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）
▲西畑大吾熱愛空心菜，後台受訪時聽到菜名滿血復活。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）
一聽空心菜瞬間醒了　西畑大吾眼睛發亮

真正讓訪問氣氛出現轉變的，還得是台灣的美食；因為他們即將在12月前往高雄參加《AAA 2026》，記者當面追問西畑大吾，之前說好的「空心菜巡禮」究竟還算不算數？沒想到，「空心菜」3個字簡直比提神飲料還有效，原本累得有些安靜的他，瞬間抬起精神、眼睛都亮了起來，還直接用中文喊出「空心菜！」接著保證：「我一定會安排一天『空心菜Day』！」甚至打算那一天只吃空心菜，還要拉著其他成員一起去，一旁的藤原丈一郎也立刻表示願意同行。

浪花男子2024年曾在台北小巨蛋開唱，7人對台灣留下不少美好回憶，尤其是吃的部分，似乎特別難忘；先前就在官方YouTube頻道分享聚餐影片，聊起台灣的炒空心菜，西畑大吾就對這道料理讚不絕口，甚至興起下次來台要連吃3間店、好好比較不同口味的念頭。

聊到高雄夜市時，藤原丈一郎就已經開玩笑指定隊長大橋和也請客，讓大橋只能乖乖回答：「YES！」記者再追問空心菜巡禮是不是也由隊長買單？大橋和也再次爽快喊出「YES！」讓全場笑成一片。

2024年台北開唱沒忘記　浪花男子想再見台粉

長尾謙杜還記得2024年來台開唱時，台灣粉絲總是努力理解他們說的日文，讓他相當感動，因此希望12月再來時，能學會更多中文，親自向大家傳達心意。

記者好奇問起目前還記得哪些中文，長尾謙杜突然冒出一句「QQ」，讓現場一陣困惑，大家忍不住吐槽：「那不是英文嗎？」原來這是他之前喝珍珠奶茶時學到的形容詞。至於隊長大橋和也，則完全沒忘記自己的招牌自我介紹，直接用中文說：「吃多了布丁，屁股變得咕溜咕溜！」熟悉的台詞一出，現場也立刻響起掌聲。

訪問接近尾聲，談起出道5年來的心境，大橋和也收起玩笑，認真說如果能對5年前的自己說話，他想告訴當時還有些不安的自己，不要替夢想設限，只要持續懷抱夢想，總有一天就能實現。當工作人員提醒訪問時間到了，成員們還一起比出「TT」哭哭手勢，向台灣媒體道別。

最後，道枝駿佑也代表全團向台灣粉絲告白，表示大家透過社群平台傳來的支持與愛意，他們都有確實收到，「我們一定會再創造能與大家見面的時間，請大家敬請期待！」也承諾一定會再來台灣見大家。

▲到時來台吃空心菜的費用，藤原丈一郎（如圖）搞笑指定隊長大橋和也買單。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）
▲到時來台吃空心菜的費用，藤原丈一郎（如圖）搞笑指定隊長大橋和也買單。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）
▲浪花男子的演唱會上有超多華麗的機關，粉絲彷彿在看魔術秀而不是演唱會，大家也公認高橋恭平（如圖）是機關轉場時，跑最快的成員。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）
▲浪花男子的演唱會上有超多華麗的機關，粉絲彷彿在看魔術秀而不是演唱會，大家也公認高橋恭平（如圖）是機關轉場時，跑最快的成員。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）
▲長尾謙杜難忘2024年來台開唱時，粉絲為了他們努力學日文，但他記得的中文居然是「QQ」，但這明明是英文。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）
▲長尾謙杜難忘2024年來台開唱時，粉絲為了他們努力學日文，但他記得的中文居然是「QQ」，但這明明是英文。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）
▲大橋和也一直被成員要求來台吃飯時要請客，他也爽快答應喊Yes。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）
▲大橋和也一直被成員要求來台吃飯時要請客，他也爽快答應喊Yes。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）
▲浪花男子演出中，大西流星最喜歡的就是開場時，當3000顆氣球落下、大家打鬧的環節。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）
▲浪花男子演出中，大西流星最喜歡的就是開場時，當3000顆氣球落下、大家打鬧的環節。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）

相關新聞
陳雅蘭編輯記者

畢業於中國文化大學廣告系，曾在中天新聞台北地方新聞中心兼職4年，負責新聞剪輯、上字幕、協助製作CG圖卡與新聞帶傳送等工作，累積了紮實的新聞製作與後製經驗。

大學畢業後加入《NOWNEWS今日新聞》，至今深...