日本人氣男團「浪花男子」10月28日在千葉LaLa arena TOKYO-BAY完成《浪花男子LIVE TOUR 2026「ND⁵」》巡迴演唱會最終場，7名成員賣力唱跳近3小時、帶來29首歌曲，才剛結束演出，連衣服都還沒換，就馬不停蹄地趕到後台接受台灣媒體聯訪。實際近距離接觸，能明顯感受到大家已經累到不行，回答問題時也略顯拘謹，沒想到，當記者提起台灣的「空心菜」，原本有些疲憊的西畑大吾突然活了過來，不只眼睛瞬間亮起，還興奮的用中文喊出「空心菜！」讓原本正經的訪問氣氛一下子熱鬧起來。
3小時演唱會耗盡全力演出 浪花男子累到虛脫仍打起精神受訪
這場後台訪問，是浪花男子結束長達3個多月、總計45場巡演後的最後一項工作，回想早前（10/28）的演唱會，7人從3000顆氣球中華麗登場，接著又是大型舞台機關、瞬間移動，甚至搭上升至約10公尺高的雲梯車，整場演出幾乎沒有冷場，尤其成員們不只要唱歌跳舞，還得在不同舞台之間來回奔跑，光是坐在台下看，都能想像這3小時有多耗體力。
然而站上舞台、活力滿滿的7個大男孩，到了後台卻是另一種模樣，畢竟才剛結束演出，儘管努力打起精神回答問題，仍看得出疲憊，現場氣氛也比想像中安靜一些。談起巡演終於落幕，道枝駿佑感性表示，能在出道5週年這個特別的時間點，透過演唱會與粉絲互相傳達心意，讓他再次感受到彼此深厚的羈絆；高橋恭平則提到，這次無論舞台設計或服裝都有許多新挑戰，45場能夠順利完成，真的非常開心。
聊到演唱會的趣事，大西流星分享，開場雖然看起來相當華麗，但其實3000顆氣球落下後，成員們會偷偷拿氣球互丟，甚至故意干擾彼此的鏡頭，這種在舞台上玩成一團的模樣，才是最真實的浪花男子。至於演唱會中宛如魔術般的「瞬間移動」，被問到誰跑得最快時，大家幾乎立刻把答案指向高橋恭平，記者順勢笑說：「畢竟是《藍色監獄》嘛！」因為他在電影中飾演的千切豹馬，正是以速度聞名的角色，這個回答也讓成員們笑了出來。
一聽空心菜瞬間醒了 西畑大吾眼睛發亮
真正讓訪問氣氛出現轉變的，還得是台灣的美食；因為他們即將在12月前往高雄參加《AAA 2026》，記者當面追問西畑大吾，之前說好的「空心菜巡禮」究竟還算不算數？沒想到，「空心菜」3個字簡直比提神飲料還有效，原本累得有些安靜的他，瞬間抬起精神、眼睛都亮了起來，還直接用中文喊出「空心菜！」接著保證：「我一定會安排一天『空心菜Day』！」甚至打算那一天只吃空心菜，還要拉著其他成員一起去，一旁的藤原丈一郎也立刻表示願意同行。
浪花男子2024年曾在台北小巨蛋開唱，7人對台灣留下不少美好回憶，尤其是吃的部分，似乎特別難忘；先前就在官方YouTube頻道分享聚餐影片，聊起台灣的炒空心菜，西畑大吾就對這道料理讚不絕口，甚至興起下次來台要連吃3間店、好好比較不同口味的念頭。
聊到高雄夜市時，藤原丈一郎就已經開玩笑指定隊長大橋和也請客，讓大橋只能乖乖回答：「YES！」記者再追問空心菜巡禮是不是也由隊長買單？大橋和也再次爽快喊出「YES！」讓全場笑成一片。
2024年台北開唱沒忘記 浪花男子想再見台粉
長尾謙杜還記得2024年來台開唱時，台灣粉絲總是努力理解他們說的日文，讓他相當感動，因此希望12月再來時，能學會更多中文，親自向大家傳達心意。
記者好奇問起目前還記得哪些中文，長尾謙杜突然冒出一句「QQ」，讓現場一陣困惑，大家忍不住吐槽：「那不是英文嗎？」原來這是他之前喝珍珠奶茶時學到的形容詞。至於隊長大橋和也，則完全沒忘記自己的招牌自我介紹，直接用中文說：「吃多了布丁，屁股變得咕溜咕溜！」熟悉的台詞一出，現場也立刻響起掌聲。
訪問接近尾聲，談起出道5年來的心境，大橋和也收起玩笑，認真說如果能對5年前的自己說話，他想告訴當時還有些不安的自己，不要替夢想設限，只要持續懷抱夢想，總有一天就能實現。當工作人員提醒訪問時間到了，成員們還一起比出「TT」哭哭手勢，向台灣媒體道別。
最後，道枝駿佑也代表全團向台灣粉絲告白，表示大家透過社群平台傳來的支持與愛意，他們都有確實收到，「我們一定會再創造能與大家見面的時間，請大家敬請期待！」也承諾一定會再來台灣見大家。
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這場後台訪問，是浪花男子結束長達3個多月、總計45場巡演後的最後一項工作，回想早前（10/28）的演唱會，7人從3000顆氣球中華麗登場，接著又是大型舞台機關、瞬間移動，甚至搭上升至約10公尺高的雲梯車，整場演出幾乎沒有冷場，尤其成員們不只要唱歌跳舞，還得在不同舞台之間來回奔跑，光是坐在台下看，都能想像這3小時有多耗體力。
然而站上舞台、活力滿滿的7個大男孩，到了後台卻是另一種模樣，畢竟才剛結束演出，儘管努力打起精神回答問題，仍看得出疲憊，現場氣氛也比想像中安靜一些。談起巡演終於落幕，道枝駿佑感性表示，能在出道5週年這個特別的時間點，透過演唱會與粉絲互相傳達心意，讓他再次感受到彼此深厚的羈絆；高橋恭平則提到，這次無論舞台設計或服裝都有許多新挑戰，45場能夠順利完成，真的非常開心。
聊到演唱會的趣事，大西流星分享，開場雖然看起來相當華麗，但其實3000顆氣球落下後，成員們會偷偷拿氣球互丟，甚至故意干擾彼此的鏡頭，這種在舞台上玩成一團的模樣，才是最真實的浪花男子。至於演唱會中宛如魔術般的「瞬間移動」，被問到誰跑得最快時，大家幾乎立刻把答案指向高橋恭平，記者順勢笑說：「畢竟是《藍色監獄》嘛！」因為他在電影中飾演的千切豹馬，正是以速度聞名的角色，這個回答也讓成員們笑了出來。
真正讓訪問氣氛出現轉變的，還得是台灣的美食；因為他們即將在12月前往高雄參加《AAA 2026》，記者當面追問西畑大吾，之前說好的「空心菜巡禮」究竟還算不算數？沒想到，「空心菜」3個字簡直比提神飲料還有效，原本累得有些安靜的他，瞬間抬起精神、眼睛都亮了起來，還直接用中文喊出「空心菜！」接著保證：「我一定會安排一天『空心菜Day』！」甚至打算那一天只吃空心菜，還要拉著其他成員一起去，一旁的藤原丈一郎也立刻表示願意同行。
浪花男子2024年曾在台北小巨蛋開唱，7人對台灣留下不少美好回憶，尤其是吃的部分，似乎特別難忘；先前就在官方YouTube頻道分享聚餐影片，聊起台灣的炒空心菜，西畑大吾就對這道料理讚不絕口，甚至興起下次來台要連吃3間店、好好比較不同口味的念頭。
聊到高雄夜市時，藤原丈一郎就已經開玩笑指定隊長大橋和也請客，讓大橋只能乖乖回答：「YES！」記者再追問空心菜巡禮是不是也由隊長買單？大橋和也再次爽快喊出「YES！」讓全場笑成一片。
2024年台北開唱沒忘記 浪花男子想再見台粉
長尾謙杜還記得2024年來台開唱時，台灣粉絲總是努力理解他們說的日文，讓他相當感動，因此希望12月再來時，能學會更多中文，親自向大家傳達心意。
記者好奇問起目前還記得哪些中文，長尾謙杜突然冒出一句「QQ」，讓現場一陣困惑，大家忍不住吐槽：「那不是英文嗎？」原來這是他之前喝珍珠奶茶時學到的形容詞。至於隊長大橋和也，則完全沒忘記自己的招牌自我介紹，直接用中文說：「吃多了布丁，屁股變得咕溜咕溜！」熟悉的台詞一出，現場也立刻響起掌聲。
訪問接近尾聲，談起出道5年來的心境，大橋和也收起玩笑，認真說如果能對5年前的自己說話，他想告訴當時還有些不安的自己，不要替夢想設限，只要持續懷抱夢想，總有一天就能實現。當工作人員提醒訪問時間到了，成員們還一起比出「TT」哭哭手勢，向台灣媒體道別。
最後，道枝駿佑也代表全團向台灣粉絲告白，表示大家透過社群平台傳來的支持與愛意，他們都有確實收到，「我們一定會再創造能與大家見面的時間，請大家敬請期待！」也承諾一定會再來台灣見大家。