《薩爾達傳說 時之笛》重製版終於在今（5）日上市，許多玩家一早就跑到各大實體通路購入遊戲片，為的就是遊戲特典，傑仕登任天堂授權商品旗艦中心A11、台中中港店就贈送「海拉魯地圖海報」1張，展碁任天堂授權商品旗艦店在LaLaport也有贈送特製工藝海報、鑰匙包等贈品，數量有限，送完為止。另外，《薩爾達傳說 時之笛》重製版也在美國綜合評論網站Metacritic得到96分的高分，是目前Nintendo Switch 2遊戲最高分紀錄，也是今年評分最高的遊戲作品。
發售特典贈海報 玩家瘋買
任天堂經典神作《薩爾達傳說 時之笛》重製版今（5）日正式發售，許多通路對此推出限定特典，其中傑仕登任天堂授權商品旗艦中心A11、台中中港店除了官方的造型磁貼之外，還會贈送「海拉魯地圖海報」1張，展碁任天堂授權商品旗艦店在LaLaport也有贈送特製工藝海報、鑰匙包等贈品，不過特典數量都有限，送完為止。
也有玩家分享，南港LaLaport的任天堂授權商品旗艦店的40週年鑰匙圈特典已發完，如果想要40週年鑰匙圈的玩家，要轉戰其他通路購買。還有許多玩家都相當期待進入遊戲世界，體驗畫質、操作全面更新的海拉魯。
重製版拿下高評價 遊玩體驗大進化
綜合外媒報導，《薩爾達傳說 時之笛》重製版在美國綜合評論網站Metacritic得到96分超高評價，僅次於《薩爾達傳說：曠野之息》與《超級瑪利歐：奧德賽》，不過仍是今年以及Nintendo Switch 2平台最高分的遊戲，96分也超過上一次重製版《薩爾達傳說 時之笛3D》的94分。
國外各大遊戲媒體也給《薩爾達傳說 時之笛》重製版很高的評價，Eurogamer更是給出100分滿分，認為本作對新世代玩家或老玩家而言，都展現出難得的新鮮感與傳奇魅力。翻新後的視覺表現、支援自由運鏡的視角鏡頭、獨立配置的跳躍鍵，以及利用快捷鍵叫出快捷列表切換道具等現代化操作優化，讓遊玩體驗大幅進化，且絲毫未損及原作深邃的遊戲精髓。評測筆者更感性提及，當年遊玩時全身心代入少年主角，如今重返海拉魯，心境意外與「德庫樹長老」產生共鳴。
IGN則給予90分評價，肯定本作是一部近乎完美的重製範本，具備獨立作品的完整實力。遊戲全程穩定60fps輸出，展現出系列最具質感的畫面細節，並融入類似《曠野之息》的輕快操作；妖精的干預感明顯降低，使探索節奏更為流暢。儘管部分解謎與迷宮難度有些許微幅簡化，但整體表現依舊極為亮眼。
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任天堂經典神作《薩爾達傳說 時之笛》重製版今（5）日正式發售，許多通路對此推出限定特典，其中傑仕登任天堂授權商品旗艦中心A11、台中中港店除了官方的造型磁貼之外，還會贈送「海拉魯地圖海報」1張，展碁任天堂授權商品旗艦店在LaLaport也有贈送特製工藝海報、鑰匙包等贈品，不過特典數量都有限，送完為止。
也有玩家分享，南港LaLaport的任天堂授權商品旗艦店的40週年鑰匙圈特典已發完，如果想要40週年鑰匙圈的玩家，要轉戰其他通路購買。還有許多玩家都相當期待進入遊戲世界，體驗畫質、操作全面更新的海拉魯。
綜合外媒報導，《薩爾達傳說 時之笛》重製版在美國綜合評論網站Metacritic得到96分超高評價，僅次於《薩爾達傳說：曠野之息》與《超級瑪利歐：奧德賽》，不過仍是今年以及Nintendo Switch 2平台最高分的遊戲，96分也超過上一次重製版《薩爾達傳說 時之笛3D》的94分。
國外各大遊戲媒體也給《薩爾達傳說 時之笛》重製版很高的評價，Eurogamer更是給出100分滿分，認為本作對新世代玩家或老玩家而言，都展現出難得的新鮮感與傳奇魅力。翻新後的視覺表現、支援自由運鏡的視角鏡頭、獨立配置的跳躍鍵，以及利用快捷鍵叫出快捷列表切換道具等現代化操作優化，讓遊玩體驗大幅進化，且絲毫未損及原作深邃的遊戲精髓。評測筆者更感性提及，當年遊玩時全身心代入少年主角，如今重返海拉魯，心境意外與「德庫樹長老」產生共鳴。