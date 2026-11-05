串流平台 Crunchyroll 近日宣布，人氣動畫《肌肉魔法使-MASHLE-》第三季「三魔對爭神覺者最終試驗篇」將於2027年1月上線，官方同步公開最新預告及主視覺，主角馬修將再次以驚人的肌肉力量，挑戰魔法世界的頂尖強者。這部作品過去憑藉「不會魔法、卻靠肌肉打敗魔法師」的荒謬設定走紅，第二季片頭曲〈Bling-Bang-Bang-Born〉更掀起全球模仿熱潮。如今第三季即將登場，加上真人版電影也確定於2027年上映，讓粉絲相當期待。
《肌肉魔法使》第三季2027年1月上線！Crunchyroll可看前兩季
《肌肉魔法使》改編自日本漫畫家甲本一創作的同名漫畫，2020年至2023年於《週刊少年Jump》連載，單行本全18集完結。動畫由 A-1 Pictures 製作，第一季於2023年4月開播，第二季「神覺者候補選拔試驗篇」則於2024年1月播出。
Crunchyroll 宣布，第三季「三魔對爭神覺者最終試驗篇」將於2027年1月起在平台上線，想在新一季開播前補進度的觀眾，目前也能透過 Crunchyroll《肌肉魔法使》觀看頁面，重溫前兩季的精彩內容。
《肌肉魔法使》第三季演什麼？馬修迎接神覺者最終試驗
《肌肉魔法使》的故事發生在一個魔法決定社會地位的世界，幾乎所有人天生都能使用魔法，主角馬修・班地德卻是完全不會魔法的異類。為了保護自己與養父的平靜生活，他不得不進入伊斯頓魔法學院，並以成為頂尖魔法師「神覺者」為目標。
然而，馬修根本不會使用任何咒語！面對其他學生施展的強大魔法，他只能依靠長年鍛鍊的肌肉，以拳頭、速度與超乎常理的體能突破考驗。無論是魔法攻擊還是學院試煉，馬修總能用最荒謬的方式解決問題，也成為作品最具代表性的特色。
第三季進入「三魔對爭神覺者最終試驗篇」，故事將聚焦神覺者選拔的後續考驗。隨著競爭更加激烈，馬修除了必須面對實力強大的魔法師，也將持續捲入魔法世界的衝突。究竟完全不會施法的他，能否繼續憑藉一身肌肉突破難關，成為新一季最大看點。
值得一提的是，《肌肉魔法使》不只推出第三季動畫，真人版電影也確定於2027年3月19日在日本上映，由曾在 Netflix 真人版《航海王》中飾演索隆的日本男星新田真劍佑擔任主角馬修，導演則由曾執導《銀魂》真人版電影的福田雄一擔任。
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《肌肉魔法使》改編自日本漫畫家甲本一創作的同名漫畫，2020年至2023年於《週刊少年Jump》連載，單行本全18集完結。動畫由 A-1 Pictures 製作，第一季於2023年4月開播，第二季「神覺者候補選拔試驗篇」則於2024年1月播出。
Crunchyroll 宣布，第三季「三魔對爭神覺者最終試驗篇」將於2027年1月起在平台上線，想在新一季開播前補進度的觀眾，目前也能透過 Crunchyroll《肌肉魔法使》觀看頁面，重溫前兩季的精彩內容。
《肌肉魔法使》的故事發生在一個魔法決定社會地位的世界，幾乎所有人天生都能使用魔法，主角馬修・班地德卻是完全不會魔法的異類。為了保護自己與養父的平靜生活，他不得不進入伊斯頓魔法學院，並以成為頂尖魔法師「神覺者」為目標。
然而，馬修根本不會使用任何咒語！面對其他學生施展的強大魔法，他只能依靠長年鍛鍊的肌肉，以拳頭、速度與超乎常理的體能突破考驗。無論是魔法攻擊還是學院試煉，馬修總能用最荒謬的方式解決問題，也成為作品最具代表性的特色。
值得一提的是，《肌肉魔法使》不只推出第三季動畫，真人版電影也確定於2027年3月19日在日本上映，由曾在 Netflix 真人版《航海王》中飾演索隆的日本男星新田真劍佑擔任主角馬修，導演則由曾執導《銀魂》真人版電影的福田雄一擔任。