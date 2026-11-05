韓國天團BTS（防彈少年團）即將來台開唱，高雄部分地區已展開城市應援，相關話題不斷，近日還有民眾在路上看到成員j-hope（鄭號錫）的雜誌封面，卻把他誤認成Energy成員坤達，引來大批粉絲糾正，更有人直接搬出最近爆紅的「康永哥」迷因，替j-hope澄清：「他有當兵欸康永哥！」戳中坤達逃兵爭議與j-hope服役經歷，讓threads友笑到不行。
j-hope被認成坤達 粉絲急喊：人家有當兵
一名網友在threads分享看到的j-hope雜誌封面，但卻叫不出名字，於是疑惑發文：「這是Energy的坤達嗎？太久沒關注變真帥。」沒想到這篇認錯人的貼文，意外把BTS粉絲全炸出來，瀏覽次數高達18萬，大家紛紛留言：「BTS鄭號錫欸，他有當兵欸」、「他有當兵耶，康永哥！」、「七個億萬富豪都有當兵」、「不好意思，我家有當兵欸。」
「他叫我XXX欸康永哥」爆紅 BTS粉絲也跟上
有網友直接把《康熙來了》迷因搬出來，用AI製作j-hope的圖並搭配大字「我有當兵欸康永哥」，也有粉絲留言補充：「人家是紮實當完兵，在服役期間還擔任助教的j-hope鄭號錫，完全不同人喔！」
這次網友瘋狂使用的「他叫我XXX欸康永哥」，是近期在threads流行的迷因句型，只要有人說錯話、搞錯事實，大家就會搬出這句話，搭配當事人的照片反駁或開玩笑。
坤達花30萬逃兵認罪 j-hope服役18個月還當助教
這個認錯人迷因之所以引發討論，正是因為2人的兵役經歷完全相反，Energy成員坤達去年（2025）10月捲入演藝圈閃兵案，被查出涉嫌花30萬元偽造高血壓檢測資料逃避兵役，遭檢方依妨害兵役、偽造文書等罪起訴，並求刑2年8個月；今年8月他出庭時當庭認罪，向社會大眾再次道歉，並請求法院給予緩刑。
反觀j-hope，2023年4月入伍服役，在韓國陸軍第36步兵師新兵教育大隊擔任助教，服滿18個月後，於2024年10月17日正式退伍，當天隊友Jin（金碩珍）還特地帶著花束到軍營門口迎接，兩人開心合照的畫面也被粉絲翻出，證明「號錫真的有當兵！」
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一名網友在threads分享看到的j-hope雜誌封面，但卻叫不出名字，於是疑惑發文：「這是Energy的坤達嗎？太久沒關注變真帥。」沒想到這篇認錯人的貼文，意外把BTS粉絲全炸出來，瀏覽次數高達18萬，大家紛紛留言：「BTS鄭號錫欸，他有當兵欸」、「他有當兵耶，康永哥！」、「七個億萬富豪都有當兵」、「不好意思，我家有當兵欸。」
「他叫我XXX欸康永哥」爆紅 BTS粉絲也跟上
有網友直接把《康熙來了》迷因搬出來，用AI製作j-hope的圖並搭配大字「我有當兵欸康永哥」，也有粉絲留言補充：「人家是紮實當完兵，在服役期間還擔任助教的j-hope鄭號錫，完全不同人喔！」
這次網友瘋狂使用的「他叫我XXX欸康永哥」，是近期在threads流行的迷因句型，只要有人說錯話、搞錯事實，大家就會搬出這句話，搭配當事人的照片反駁或開玩笑。
坤達花30萬逃兵認罪 j-hope服役18個月還當助教
這個認錯人迷因之所以引發討論，正是因為2人的兵役經歷完全相反，Energy成員坤達去年（2025）10月捲入演藝圈閃兵案，被查出涉嫌花30萬元偽造高血壓檢測資料逃避兵役，遭檢方依妨害兵役、偽造文書等罪起訴，並求刑2年8個月；今年8月他出庭時當庭認罪，向社會大眾再次道歉，並請求法院給予緩刑。
反觀j-hope，2023年4月入伍服役，在韓國陸軍第36步兵師新兵教育大隊擔任助教，服滿18個月後，於2024年10月17日正式退伍，當天隊友Jin（金碩珍）還特地帶著花束到軍營門口迎接，兩人開心合照的畫面也被粉絲翻出，證明「號錫真的有當兵！」