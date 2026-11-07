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▲林煒現場戴上VR設備，親自示範自己投入近7年研發的AI、VR虛擬訓練系統，讓使用者能在沉浸式場景中反覆練習醫療、長照等標準流程。（圖／記者朱永強攝影）

57歲男星林煒近日因過往作品《花系列》、《我永遠愛你》翻紅，許多人好奇淡出演藝圈後，他究竟在忙什麼？林煒接受《NOWNEWS今日新聞》獨家專訪透露，自己50歲開始投入AI、VR科技產業，花費近7年打造虛擬訓練系統，至今與擔任總經理的女友劉灼梅Cora已投入超過1000萬元，並備妥共5000萬元資金開設科技公司，將分階段擴充公司產能，長遠目標更是進軍海外、推動公司上市，他也用白話文向讀者分享現在在做的工作。林煒的公司2019年創立，主要業務項目是製作AI-VR模擬教育訓練平台，他用白話文解釋，公司主要將AI、VR運用於醫療、長照及防災教育，簡單來說，就是先在虛擬空間模擬真實工作環境，讓使用者反覆練習，再透過系統記錄每一個動作、軌跡及操作結果。例如長照機構採用服務後，照服員戴上設備，便能進入模擬場景，練習餵食、餵藥、清潔、翻身及扶起長者等標準動作。機構主管則能從雲端查看每位學員的練習次數與表現，不需要所有人同時到教室上課，學員也能選擇精神最好的時間練習。醫療方面，實習醫師可以先在虛擬環境練習縫合、尋找手術位置及避開血管，操作錯誤時，系統會立即提示並給予評分。等到動作熟練、形成反射後，再進入真實醫療現場，降低直接以病人練習的風險。林煒強調，公司發展的核心原則是「標準化」，不接受客戶提出需求後，再為單一機構量身打造客製化產品。他解釋，醫療、長照及急救領域原本就有明確的標準流程，公司負責將餵食、翻身、CPR等既有知識轉化成能在虛擬空間反覆練習的課程，並記錄使用者的動作與學習成果，而非自行制定專業規範。標準化的好處是，同一套課程完成後便能轉換不同語言，推廣至各地學校、醫療及照護機構；若不斷配合個別客戶修改，開發成本與時間將難以控制，也不利於拓展海外市場。他以iPhone為例表示：「它就是長這樣，我們就做iPhone，不做別的。」公司創立至今已經7年多，林煒表示，公司的核心系統已經完成，形容就像「舞台已經搭好了」，接下來只要依照不同需求，持續把醫療、長照、CPR及AED等課程放進系統。目前已有課程落地學校，也正與醫院、地方政府及衛生單位洽談。他強調，公司不做一次性的客製服務，而是開發能跨地區、跨語言使用的標準化課程，並採取訂閱制。未來若擴展至越南、泰國、菲律賓及印尼等市場，同一套訓練內容也能轉換語言後使用。林煒透露，公司目前已有一項核心技術通過專利審查，主要涉及虛擬空間中的動作運算、數據記錄及實體訓練成果分析。他表示，當初申請時設定的技術範圍較廣，審查過程也未發現相同技術，專利審查人員更認為具有實際應用價值。不過林煒不公開專利名稱與詳細內容，解釋一旦透露得太具體，外界便可能循線推算出技術定位與運作方式，因此現階段仍將核心細節視為公司機密，僅表示這項專利已成為公司拓展AI、VR訓練市場的重要「護城河」。談到創業成本，林煒透露，他與共同創辦人已投入超過1000萬元，現階段另備妥5000萬元資金，原本考慮一次投入4000萬元擴充，但顧問評估工作量與管理壓力過大，因此決定先啟動1000萬元，增加兩至三條工作線，看到成果後再分階段投入。林煒坦言，50歲才創業讓他更重視風險，「我沒有輸的機會，輸了就沒有翻身的機會。」因此每一步都走得相當謹慎。不過他對事業仍充滿信心，希望把系統推向國際市場，最終跨過IPO門檻，完成自己的科技創業夢。