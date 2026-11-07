由寶可夢官方舉辦的2026-27年度寶可夢亞洲錦標賽系列賽（Pokémon Asia Championship Series）大型開幕賽「紀念球聯盟賽」，11月7日到8日於台北南港展覽館2館開打。本次賽事開放台灣訓練家免費報名參加，吸引全台數千名選手共同角逐前往「寶可夢世界錦標賽」的參賽資格及高額年度賽事積分。除了緊張刺激的卡牌賽事外，會場更同步舉辦寶可夢卡牌30週年美術展、官方快閃店與多項免費互動體驗，邀請所有訓練家與玩家共襄盛舉。
賽事2大亮點 高規格競技與夢幻獎勵
寶可夢亞洲錦標賽系列賽「紀念球聯盟賽」今（7）日、明（8）日兩天於台北南港展覽館2館熱鬧開幕，參加寶可夢集換式卡牌比賽的訓練家有機會獲得各項獎勵，從參加獎到高排名獎項應有盡有，還有機會得到寶可夢世界錦標賽的參加權、大量年度賽事積分。除了賽事之外，周邊還會舉辦適合大小朋友參加的活動，讓玩家可以一起同樂。
1、爭奪寶可夢世界錦標賽參賽資格與豪華獎勵
「紀念球聯盟賽」作為年度系列賽的首場大型賽事，提供豐富且具吸引力的獎勵制度，包括孩童組、少年組及大師組Top 4選手，將獲得前往「寶可夢世界錦標賽」的參賽邀請；晉級Top Cut的選手可獲得專屬牌組卡套與當屆「大師球聯盟賽」的優先參賽權。
在Top Cut賽事中取得2勝者可獲得專屬對戰桌墊；前4強選手更可獲得Top4特典卡、實體獎盃及Pokémon HOME Medal；冠軍可獲得150pt聯盟賽點數，亞軍100pt，3、4名獲得75pt，持續累積年度總排名。所有成功完賽的參賽者還能領取專屬特典卡作為參加禮。
2、三大年齡組別免費參賽 標準賽制角逐巔峰
賽事採免費報名機制（須預先於訓練家網站完成報名，目前已報名截止），僅限台灣居民參加，並依出生年齡分為三大組別：
孩童組：生於2015年9月1日以後，參賽名額上限700人。
少年組：生於2009年9月1日至2015年8月31日之間，參賽名額上限800人。
大師組：生於2009年8月31日以前，參賽名額上限4000人。
比賽全程採用官方「標準賽制」，預賽階段採瑞士制對戰，Top Cut決賽則為單敗淘汰制（淘汰賽每局25分鐘BO1，總決賽75分鐘BO3）。賽事期間選手不得任意變更牌組清單。
現場舉辦附屬活動！所有玩家皆能同樂
就算不參加寶可夢卡牌競技賽，現場也設有豐富的周邊體驗與活動，適合所有民眾前往共襄盛舉。
30th CELEBRATION寶可夢集換式卡牌遊戲美術展：現場展出「30th CELEBRATION」擴充包精選卡牌與獨家藝術插畫，帶領玩家探索卡牌繪製背後的獨特細節。
Pokémon Center POP-UP STORE 快閃店：官方快閃店進駐展館現場，提供寶可夢周邊商品，現場不提供現金交易，僅能使用信用卡/LINE Pay。
30th Anniversary 3v3 Team Battle（Day 2 限定）：第二天限定登場的3對3團體戰，系統現場隨機配對成隊，完成3場對戰即可獲得「30 週年紀念特典卡」。
New Trainer Journey 新手訓練家之旅：無需自備任何道具，現場提供零基礎教學，適合初學者踏出寶可夢卡牌第一步。
《Pokémon TCG Pocket》與數位體驗區：包含1v1對戰與「卡牌分送站」，加入好友即可免費獲得1張數位卡牌，數量有限，贈完為止，以及《Pokémon Champions》與Nintendo Switch 2體驗區，可試玩《Pokémon Pokopia》等遊戲。
多元娛樂與打卡體驗：設置30週年專屬拍照打卡區、船長皮卡丘合照見面會、《寶可夢地平線：系列》動畫播放區、寶可夢著色繪畫區、《Pokémon GO》專屬寶可補給站，以及《寶可夢 GOITA》、《PLAKORO》骰子戰鬥與《Pokémon MEZASTAR》機台試玩區。
寶可夢亞洲錦標賽系列賽「紀念球聯盟賽」相關資訊
賽事日期：2026年11月7日至11月8日
地點：南港展覽館2館（台北市南港區經貿二路2號）
線上直播頻道：無法親臨現場的玩家可透過官方YouTube頻道觀看現場戰況實況轉播，Day 1直播時間11:35開始；Day 2直播時間10:20開始。
官網：https://trainers-asia.portal-pokemon.com/tw/2026-27/premier-ball-league/
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寶可夢亞洲錦標賽系列賽「紀念球聯盟賽」今（7）日、明（8）日兩天於台北南港展覽館2館熱鬧開幕，參加寶可夢集換式卡牌比賽的訓練家有機會獲得各項獎勵，從參加獎到高排名獎項應有盡有，還有機會得到寶可夢世界錦標賽的參加權、大量年度賽事積分。除了賽事之外，周邊還會舉辦適合大小朋友參加的活動，讓玩家可以一起同樂。
「紀念球聯盟賽」作為年度系列賽的首場大型賽事，提供豐富且具吸引力的獎勵制度，包括孩童組、少年組及大師組Top 4選手，將獲得前往「寶可夢世界錦標賽」的參賽邀請；晉級Top Cut的選手可獲得專屬牌組卡套與當屆「大師球聯盟賽」的優先參賽權。
在Top Cut賽事中取得2勝者可獲得專屬對戰桌墊；前4強選手更可獲得Top4特典卡、實體獎盃及Pokémon HOME Medal；冠軍可獲得150pt聯盟賽點數，亞軍100pt，3、4名獲得75pt，持續累積年度總排名。所有成功完賽的參賽者還能領取專屬特典卡作為參加禮。
賽事採免費報名機制（須預先於訓練家網站完成報名，目前已報名截止），僅限台灣居民參加，並依出生年齡分為三大組別：
孩童組：生於2015年9月1日以後，參賽名額上限700人。
少年組：生於2009年9月1日至2015年8月31日之間，參賽名額上限800人。
大師組：生於2009年8月31日以前，參賽名額上限4000人。
比賽全程採用官方「標準賽制」，預賽階段採瑞士制對戰，Top Cut決賽則為單敗淘汰制（淘汰賽每局25分鐘BO1，總決賽75分鐘BO3）。賽事期間選手不得任意變更牌組清單。
現場舉辦附屬活動！所有玩家皆能同樂
就算不參加寶可夢卡牌競技賽，現場也設有豐富的周邊體驗與活動，適合所有民眾前往共襄盛舉。
30th CELEBRATION寶可夢集換式卡牌遊戲美術展：現場展出「30th CELEBRATION」擴充包精選卡牌與獨家藝術插畫，帶領玩家探索卡牌繪製背後的獨特細節。
Pokémon Center POP-UP STORE 快閃店：官方快閃店進駐展館現場，提供寶可夢周邊商品，現場不提供現金交易，僅能使用信用卡/LINE Pay。
New Trainer Journey 新手訓練家之旅：無需自備任何道具，現場提供零基礎教學，適合初學者踏出寶可夢卡牌第一步。
多元娛樂與打卡體驗：設置30週年專屬拍照打卡區、船長皮卡丘合照見面會、《寶可夢地平線：系列》動畫播放區、寶可夢著色繪畫區、《Pokémon GO》專屬寶可補給站，以及《寶可夢 GOITA》、《PLAKORO》骰子戰鬥與《Pokémon MEZASTAR》機台試玩區。
寶可夢亞洲錦標賽系列賽「紀念球聯盟賽」相關資訊
賽事日期：2026年11月7日至11月8日
地點：南港展覽館2館（台北市南港區經貿二路2號）
線上直播頻道：無法親臨現場的玩家可透過官方YouTube頻道觀看現場戰況實況轉播，Day 1直播時間11:35開始；Day 2直播時間10:20開始。
官網：https://trainers-asia.portal-pokemon.com/tw/2026-27/premier-ball-league/