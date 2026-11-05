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投資壓力釀自律神經失調 醫：容易嚴重失眠

台股今（5）日跌破42000點大關，精神科醫師提到，這波AI浪潮與股市震盪所帶動的「全民盯盤」現象，與過去傳統股市的焦慮截然不同。因投資理財壓力引發自律神經失調的患者，通常會對市場極小的漲跌波動感到「極度緊張」與「焦慮」，精神焦慮實質轉化為「心悸」、「失眠」及「血壓飆高」等生理症狀。隨著智慧型手機與即時看盤軟體的普及，投資理財早已打破時空限制，卻也讓現代人的大腦失去切斷焦慮的防線。台北市立聯合醫院中興院區精神科主任蔣立德觀察發現，當數位資訊流24小時無縫侵入生活，患者面臨的不僅是荷包膨脹或縮水的壓力，更是神經系統被數位訊號長期綁架、無法獲得修復的臨床危機。蔣立德說，當民眾長期處於盯盤與高財務槓桿的高壓與不確定性中，大量釋放皮質醇與正腎上腺素，使身體進入原始的「打或跑」生存模式。若夜間盯盤打亂晝夜節律，再加上巨大的投資不確定性，會導致警報系統持續處於過熱開機、無法關閉的狀態。蔣立德指出，長期下來，調節功能會逐漸耗損失效，杏仁核則轉為過度敏感。而這種「過度敏感」會讓民眾對市場微小的風吹草動產生強烈緊張，進而引發交感神經過度活化與自律神經失調，最終將精神焦慮實質轉化為心悸、失眠及血壓飆高等生理症狀。因投資理財壓力引發自律神經失調的患者，蔣立德觀察，通常會對市場極小的漲跌波動感到極度緊張與焦慮，即使明知還有更重要的事情要處理，也無法克制自己一直想看盤的衝動與戒斷焦慮。蔣立德指出，在生理與臨床症狀上，患者最常容易有嚴重的失眠與睡眠節律紊亂，這是由於大腦高度敏感疊加晝夜節律失調所交織產生的結果。此外，患者也會頻繁出現心悸、血壓顯著飆高或異常波動等自律神經失調症狀，若長期持續，將進一步顯著影響整體日常生活的運作功能。對於深陷盯盤循環、大腦難以自主關機的民眾，蔣立德建議，可採取「物理上」的行為隔離，最具體的作法是在手機設定2至3個鬧鐘，時間一到即作為強制的提醒信號，要求自己立即停止看盤行為。由於停止看盤後常伴隨強烈焦慮，蔣立德說，民眾需要預先規劃轉移焦慮的替代活動，建立遠離3C螢幕的儀式，如洗個熱水澡或到戶外散步走走，讓大腦逐步冷卻並找回心理韌性。