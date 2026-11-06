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今年底最受熱議的藝文朝聖指標登場！繼2024年比利時偷窺者舞團《密室三舞作》以迷航遠洋客輪打造電影級懸疑驚悚、引起廣大社群討論後，臺中國家歌劇院再度邀請歐洲暗黑美學代表比利時莫蘇邦特跨界劇場（Cie Mossoux-Bonté）的旗艦巨作《女巫安息日》，將於11月20日至22日獨家降臨臺中，展開全亞洲首度巡演！哥雅名畫活過來！超現實哥德風夜祭登陸中台灣若說神的安息日是祈禱與靜養，女巫的安息日則是狂歡與獻祭！《女巫安息日》改編自西班牙浪漫主義巨擘哥雅（Francisco Goya）晚年最神祕的「黑色繪畫」系列同名畫作。當時哥雅遠離宮廷榮耀，在病痛與孤寂中以殘酷畫筆記錄下戰爭殘酷、迷信癲狂與人性的幽暗本質。劇團將畫中深層的歷史傷痛與社會審判意象，借古諷今，投射為當代社會的思想操弄與集體狂亂。劇團大膽將場景設定在深夜的美術館展覽廳，10名守衛在巡邏時被反鎖在密閉空間中，原本白天懸掛在牆上相安無事的哥雅名畫，入夜後竟逐漸甦醒，開始步步吞噬守衛們的靈魂。在理智與幻覺交錯的邊界，守衛們逐漸異化為畫中的非人怪物，上演一場超越想像的超現實哥德風「美術館驚魂夜」。直擊人性深層黑洞！懸浮肢體搭配人偶雙重身哥雅曾留下名言：「除了人類之外，我其實不怕任何生物。人性的頑固與傲慢，才是最極致的邪惡與哀傷。」本劇正是以此為核心，探討群體在恐懼、迷信與權力壓迫下所引發的狂亂。舞台亮點方面，劇作結合極高難度的身體語彙與特製道具，透過人體懸浮、斷肢錯位與重組等手法，搭配與演員容貌身形如出一轍的「人偶雙重身」（puppetic doubles），讓真人與假偶在明暗交界處彼此牽制，模糊虛實邊界。劇中更巧妙穿插哥雅時代的西班牙古老民謠，營造出詭譎又令人毛骨悚然的夜祭儀式。年度最迷幻的視覺饗宴成軍超過40年的莫蘇邦特跨界劇場首度來臺，帶來在歐陸巡迴長達7年的《女巫安息日》，絕對是今年歌劇院「遇見巨人」系列中，最具感官刺激、風格最迷幻的亮點之作。購票請上OPENTIX。