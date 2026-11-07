年末聖誕打卡季，推薦台北101購物中心四樓都會廣場化身夢幻雪國！Cartier卡地亞帶來200隻小美洲豹超萌等大家尋寶，盛大舉辦《卡地亞美洲豹非凡之旅》期間限定活動。現場打造高達12公尺的璀璨聖誕樹與法式落雪屋頂，開放大眾線上預約免費體驗沉浸式劇場、並兌換限量香氛禮遇。《NOWNEWS今日新聞》開箱整理4大夢幻打卡亮點與參觀預約資訊一覽。
亮點1：Cartier 12公尺聖誕樹雪屋！法式冬季樂園在台北101
Cartier《卡地亞美洲豹非凡之旅》將台北101打造成極具童趣又優雅的冬季樂園，11月6日至11月21日期間限定活動，開放大眾預約免費參觀體驗。《NOWNEWS今日新聞》開箱4大亮點一次看。
Cartier在四樓都會廣場室內打造夢幻雪國，以法國屋頂風格為靈感，打造白雪堆疊屋頂的外圍景致，讓人彷彿置身巴黎，推開窗戶看見的城市景緻。當中豎起一座高達12公尺的聖誕樹，掛滿卡地亞經典禮盒。
亮點2：200隻小美洲豹超萌尋寶！等大家捕捉
最精彩的亮點莫過於，Cartier出動200隻超萌小美洲豹隱藏在聖誕造景中，優雅趴臥在聖誕樹上，或在禮物盒旁打鬧嬉戲，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先劇透，大家鎖定朦朧窗影也有超萌的動態美洲豹身影；也別忘了看看望遠鏡裡，有哪幾隻美洲豹隱身在裡面。
亮點3：美洲豹非凡之旅劇場全球首度曝光！
走進夢幻的雪屋劇場，全球首度曝光、台灣搶先欣賞的「美洲豹非凡之旅劇場」，帶大家循著三隻小美洲豹的足跡，探索20世紀初的巴黎，路易・卡地亞（Louis Joseph Cartier）為飛行家亞伯特．山度士杜蒙（Alberto Santos Dumont），打造能迅速掌握時間的腕錶，創造時計不侷限收納於口袋、而是躍上手腕間的一大改變。
前往印度與海灣地區尋覓珍稀的寶石；見證1967年倫敦一只因事故扭曲變形的腕錶，幻化為卡地亞腕錶嶄新輪廓的起點；貞・杜桑（Jeanne Toussaint）以獨到眼光，將「咖啡豆」化為經典Grain de Café系列珠寶；以及實現傳奇女星瑪麗亞・菲利克斯，將野生鱷魚形象轉化為珠寶設計的奇想等，奠定卡地亞高級珠寶風格史詩。
亮點4：預約免費送香氛禮遇！隱藏版Cartier Café限時登場
《卡地亞美洲豹非凡之旅》的活動動線更精心延伸至台北101的卡地亞專賣店內，讓參觀者能進一步近距離欣賞珠寶與腕錶作品。同步推出兩大期間限定服務：
◾️免費拿香氛禮：於活動開放期間，完成預約並參與體驗的賓客，可至卡地亞專賣店兌換「每日限量的品牌香氛禮遇」，用細膩香氣為歲末旅程留下感官記憶。
◾️限定Cartier Café：若希望深入感受品牌世界，可預約「作品鑑賞限定」服務。在專人陪同下不僅能欣賞傑作，還能體驗限時登場的Cartier Café，品嚐以經典美洲豹為設計靈感，帶有豹掌與豹紋圖樣的專屬飲品，完美體現聖誕節慶感。
《卡地亞美洲豹非凡之旅》參觀與預約資訊
時間：2026年11月6日至11月21日
地點：台北101購物中心四樓都會廣場
預約：採線上預約制
文華東方聯名英倫百年香氛！《潘海利根 英倫爵旅》聖誕下午茶
台北文華東方酒店今年秋冬下午茶新作！聯名英國百年皇室御用香氛品牌「P
enhaligon’s潘海利根」，即日起至12月31日，在「青隅」推出《潘海利根 英倫爵旅》聖誕下午茶，經典下午茶每套1,580元+10%起。
汲取經典「潘海利根Portra
its獸首肖像系列」，行政主廚馮俊傑與行政西點主廚胡利雲攜手， 將栩栩如生的角色香調化作迷人的味蕾光影，開吃瑪黛茶奶霜佐開心果卡達伊芙慕斯海綿蛋糕、薰衣草慕斯佐鳳梨醬與黑胡椒沙布雷餅乾及玫瑰琴酒凍等，由5款香調所賦予貴族氣息的繽紛甜點，並搭配5款精緻鹹點。
尤其推薦英倫復古韻味的「東加豆巧克力奶霜佐黑醋栗及白蘭姆酒瑪德蓮」，呼應Penhaligon’s典雅聖誕色彩，演繹「The Tragedy of Lord George喬治勳爵的悲劇」的風味。品嚐古典芳華的黃金年代，來場璀璨絢麗的聖誕感官之旅。賓客還可獲得潘海利根「運籌帷幄的女爵」1.5ML淡香精等香氛禮品（贈品數量有限，贈完為止）。
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Cartier《卡地亞美洲豹非凡之旅》將台北101打造成極具童趣又優雅的冬季樂園，11月6日至11月21日期間限定活動，開放大眾預約免費參觀體驗。《NOWNEWS今日新聞》開箱4大亮點一次看。
最精彩的亮點莫過於，Cartier出動200隻超萌小美洲豹隱藏在聖誕造景中，優雅趴臥在聖誕樹上，或在禮物盒旁打鬧嬉戲，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先劇透，大家鎖定朦朧窗影也有超萌的動態美洲豹身影；也別忘了看看望遠鏡裡，有哪幾隻美洲豹隱身在裡面。
走進夢幻的雪屋劇場，全球首度曝光、台灣搶先欣賞的「美洲豹非凡之旅劇場」，帶大家循著三隻小美洲豹的足跡，探索20世紀初的巴黎，路易・卡地亞（Louis Joseph Cartier）為飛行家亞伯特．山度士杜蒙（Alberto Santos Dumont），打造能迅速掌握時間的腕錶，創造時計不侷限收納於口袋、而是躍上手腕間的一大改變。
《卡地亞美洲豹非凡之旅》的活動動線更精心延伸至台北101的卡地亞專賣店內，讓參觀者能進一步近距離欣賞珠寶與腕錶作品。同步推出兩大期間限定服務：
◾️免費拿香氛禮：於活動開放期間，完成預約並參與體驗的賓客，可至卡地亞專賣店兌換「每日限量的品牌香氛禮遇」，用細膩香氣為歲末旅程留下感官記憶。
◾️限定Cartier Café：若希望深入感受品牌世界，可預約「作品鑑賞限定」服務。在專人陪同下不僅能欣賞傑作，還能體驗限時登場的Cartier Café，品嚐以經典美洲豹為設計靈感，帶有豹掌與豹紋圖樣的專屬飲品，完美體現聖誕節慶感。
《卡地亞美洲豹非凡之旅》參觀與預約資訊
時間：2026年11月6日至11月21日
地點：台北101購物中心四樓都會廣場
預約：採線上預約制
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