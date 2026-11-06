《名偵探柯南》30週年紀念作品《名偵探柯南 第30號殺人事件》今（6）日在台灣上映！這次不僅集結江戶川柯南、服部平次、安室透、赤井秀一，以及日本各地警方角色，打造豪華全明星陣容，發行商曼迪傳播也推出首週限定觀影禮，凡購買11月6日至12日電影場次票券，或持預售票完成劃位，即可兌換「A3主視覺海報」，官方同步公布全台上映戲院名單，涵蓋台北、新北、桃園、台中、高雄等地。
《名偵探柯南》11/6上映！首週送A3主視覺海報、領取規則曝光
《名偵探柯南 第30號殺人事件》於11月6日登上台灣大銀幕，為慶祝動畫30週年紀念作品上映，曼迪傳播宣布推出第一週觀影禮，凡購買11月6日（五）至11月12日（四）期間的電影場次票券，或持預售票完成劃位，即可獲得「A3主視覺海報」一張。
這次海報以搶眼的紅色背景搭配灰階人物，江戶川柯南站在最前方，身後則集結毛利小五郎、目暮警官等眾多人氣角色，右側寫著「全員、出動。」呼應30週年紀念作品集結各地警界角色的設定，整體設計充滿紀念性。每張電影票限兌換一份觀影禮，數量有限、送完為止。
《柯南》第30號殺人事件全台上映戲院公布！北中南都有場次
除了限定觀影禮，曼迪傳播也公布《名偵探柯南 第30號殺人事件》全台上映戲院名單，從台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、南投，到宜蘭、花蓮、台東及高雄、台南等地都有戲院參與。
日本電視播、台灣進戲院！柯南30週年集結最強全明星陣容
《名偵探柯南 第30號殺人事件》是為紀念電視動畫開播30週年打造的特別作品，與每年固定推出的劇場版不同，本作原先以約2小時電視特別篇形式在日本播出，台灣則由曼迪傳播安排於戲院上映，讓粉絲能透過大銀幕欣賞這次的紀念作品。
故事從印有「東都鐵塔」圖案的新版萬元紙鈔問世展開，柯南與少年偵探團、阿笠博士等人前往日本紙幣印刷局長野工廠參觀，沒想到警方卻在殺人案件現場發現偽鈔，隨著大量偽鈔流入市面，事件逐漸升級成國家級危機，柯南與服部平次也展開跨地區調查。
本作最大看點之一，就是歷代人氣角色幾乎全員出動，除了柯南、毛利蘭、毛利小五郎、服部平次外，目暮警官、高木警官、佐藤警官、大和敢助、上原由衣、諸伏高明等各地警方角色都將參與調查，安室透與赤井秀一也同樣登場。
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《名偵探柯南 第30號殺人事件》於11月6日登上台灣大銀幕，為慶祝動畫30週年紀念作品上映，曼迪傳播宣布推出第一週觀影禮，凡購買11月6日（五）至11月12日（四）期間的電影場次票券，或持預售票完成劃位，即可獲得「A3主視覺海報」一張。
這次海報以搶眼的紅色背景搭配灰階人物，江戶川柯南站在最前方，身後則集結毛利小五郎、目暮警官等眾多人氣角色，右側寫著「全員、出動。」呼應30週年紀念作品集結各地警界角色的設定，整體設計充滿紀念性。每張電影票限兌換一份觀影禮，數量有限、送完為止。
除了限定觀影禮，曼迪傳播也公布《名偵探柯南 第30號殺人事件》全台上映戲院名單，從台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、南投，到宜蘭、花蓮、台東及高雄、台南等地都有戲院參與。
《名偵探柯南 第30號殺人事件》是為紀念電視動畫開播30週年打造的特別作品，與每年固定推出的劇場版不同，本作原先以約2小時電視特別篇形式在日本播出，台灣則由曼迪傳播安排於戲院上映，讓粉絲能透過大銀幕欣賞這次的紀念作品。
故事從印有「東都鐵塔」圖案的新版萬元紙鈔問世展開，柯南與少年偵探團、阿笠博士等人前往日本紙幣印刷局長野工廠參觀，沒想到警方卻在殺人案件現場發現偽鈔，隨著大量偽鈔流入市面，事件逐漸升級成國家級危機，柯南與服部平次也展開跨地區調查。
本作最大看點之一，就是歷代人氣角色幾乎全員出動，除了柯南、毛利蘭、毛利小五郎、服部平次外，目暮警官、高木警官、佐藤警官、大和敢助、上原由衣、諸伏高明等各地警方角色都將參與調查，安室透與赤井秀一也同樣登場。