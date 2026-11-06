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美國期中選舉結束，民主黨在國會選舉大勝，市場擔憂人工智慧（AI）監管將進一步收緊，尤其是資料中心建設面臨更大阻力，美股全面重挫，美元指數反彈，台股今（5）日早盤也崩跌逾3千點，加上外資持續大砍台股及匯出，即便央行喊話，新台幣兌美元今（6）日早盤仍跟著台股重貶逾1角，貶破了33元整數大關，一度來到33.04元。就國際匯市來看，美元指數從101.1反彈，目前來到101,62附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從157.257拉回至157.858，韓元兌美元一度貶至1357.88，目前在1356.98盤整，而離岸人民幣兌美元則從6.6854一路回升至6.6613，目前在6.6635附近。至於新台幣兌美元今日早盤以32.92元、貶值4.4分開出，在台股崩跌逾3千點，失守4萬點大關，並下探37837點，外資持續大砍台股並匯出，新台幣兌美元進一步貶破33元整數大關，一度下探33.04元，重貶1.64角，目前在33.02元至33.04元盤整。