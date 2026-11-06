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受到美股收盤全面重挫，科技股賣壓尤其沉重，台股今（6）日開盤遭遇猛烈賣壓，加權指數以38,915.76點開出，較前一交易日下跌2,658.96點，跌幅約6.40%；盤中最低進一步下探37,837.05點，較前收大跌3,737.67點，跌幅達8.99%，市場賣壓明顯升高。台股今日開盤與最高點均為38,915.76點，最低來到37,837.05點，盤中高低差達1,078.71點。前一交易日加權指數收在41,574.72點，顯示市場在美股科技股重挫後，開盤即面臨大幅修正壓力。權值股表現，台積電（2330）下跌215元至2025元，跌幅9.6％；聯發科（2454）下跌345元至3115元；鴻海（2317）下跌22元至213元。回顧美股前一交易日（5日）表現，那斯達克綜合指數大跌5.52%，費城半導體指數重挫12.25%，台積電ADR也大幅下跌，拖累台灣半導體及AI供應鏈投資氣氛。值得注意的是，台股52週高點為49,968.92點，今日盤中最低已較該高點回落約24.28%，市場後續將關注權值股能否止穩，以及成交金額、跌停家數是否持續擴大。