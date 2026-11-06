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2026年第4屆達卡青年奧林匹克運動會桌球項目於當地時間5日全部落幕，長期霸佔世界桌壇霸主地位的中國桌球隊本屆竟在男單、女單及混雙三條戰線全數止步8強及更早輪次，隊史首度征戰青奧吞下「零獎牌」淒慘成績，創下自2010年青奧創辦以來的最差參賽戰績，讓中媒不禁感嘆遇到成長的陣痛期：「世界選手的衝擊力大幅提升，中國選手的缺點徹底暴露。」本屆達卡青奧，中國隊派出李和宸、姚睿軒兩位年輕小將出戰單打與混雙項目。男單賽場上，17歲小將李和宸一路闖進8強，已是中國桌球對本屆的最好的成績。在8強戰李和宸面對16歲的哥倫比亞新星奧塔爾瓦羅，全場五局鏖戰均無法把握關鍵分，最終以1：4遺撼落敗，無緣4強。女單戰場則崩盤得更早，小將姚睿軒在16強強碰台灣好手陳忞昕，雙方苦戰7局後，姚睿軒以3：4惜敗打包走人。至於混雙項目，唯一參賽組合李和宸、姚睿軒在8強賽迎戰日本組合川上流星、松島美空，終場以1：3敗下陣來。三線作戰全失敗，過往橫掃金牌的青奧夢之隊盛況不再。回顧青奧發展史甚至到各式各樣的桌球國際大賽，中國始終是無法被撼動的絕對霸主。2010年新加坡青奧，顧玉婷先聲奪人拿下女單金牌；到了2014年南京青奧與2018年布宜諾斯艾利斯青奧，中國連兩屆將男單、女單與混雙金牌全數包攬，包含樊振東、王楚欽、孫穎莎等如今的中流砥柱，都是在青奧舞台一戰成名。從往屆的全線奪金到如今隊史首次無獎牌，讓中媒不禁感嘆遇到成長的陣痛期：「歐美、日韓以及台灣的新生代選手快速崛起，衝擊力大幅提升；相較之下，中國年輕梯隊在關鍵分把控、大賽抗壓及臨場應變上的短板暴露無遺。」與中國遭遇成長陣痛形成鮮明對比的是台灣新生代強權的誕生。台灣桌球女將陳忞昕在女單16強強勢淘汰中國唯一希望姚睿軒後，一路展現「強心臟」特質過關斬將。在當地時間5日的金牌戰中，陳忞昕最終以4：2（5：11、12：10、11：8、11：13、11：7、12：10）擊敗新加坡好手黎明映，勇奪中華代表團在本屆達卡青奧的第1面金牌，同時寫下隊史首面青奧桌球金牌的紀錄。