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美股科技股與半導體族群重挫衝擊延續，台股今（6）日開盤遭遇猛烈賣壓，加權指數以38,915.76點開出，較前一交易日收盤下跌2,658.96點，跌幅約6.40%；盤中最低進一步下探37,837.05點，較前收41,574.72點大跌3,737.67點，跌幅約8.99%。若以盤中最低點計算，已超越今年7月17日創下的2,953.71點紀錄，改寫台股史上盤中最大跌點。根據截至上午9時45分的行情資料，加權指數今日開盤即大幅下挫，開盤價38,915.76點也是當時盤中最高點；隨後賣壓持續湧現，指數最低來到37,837.05點，開盤至盤中低點相差1,078.71點，市場波動劇烈。回顧台股歷史紀錄，先前盤中最大跌點為今年7月17日的2953.71點，當天加權指數終場收在42671.27點。今日盤中最低跌點已達3737.67點，較前次紀錄多出783.96點，若以現有盤中行情計算，已刷新台股史上最大盤中跌點紀錄。美股前一交易日（5日）科技股賣壓沉重，那斯達克綜合指數下跌5.52%，費城半導體指數重挫12.25%，台積電ADR也大幅下跌，市場接下來將關注台積電及電子權值股能否止穩，以及台股是否出現進一步擴大的賣壓。