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洛杉磯湖人隊今（6）日正式宣布，將二年級後衛布朗尼（Bronny James）以及首輪新秀後衛卡爾（Cameron Carr）下放至NBA發展聯盟（G-League）附屬球隊科切拉谷湖人隊。本賽季在湖人一軍輪換邊緣苦無機會的布朗尼，出賽時間跌至生涯新低，球團期盼透過發展聯盟的實戰磨練，賦予他更多持球組織與累積經驗的發揮空間。不過根據隊媒爆料，布朗尼現在仍在裁員名單上，最是最可能被犧牲的人選。根據名記史坦恩（Marc Stein）報導，布朗尼與剛擺脫腹斜肌拉傷傷勢的卡爾已被正式分派至科切拉谷湖人隊（前身為南灣湖人隊），預計將於週六在阿克瑞斯爾球館對陣鹽湖城星光隊的發展聯盟開幕戰中披掛上陣。這是超級球星詹姆斯（LeBron James）結束8年紫金生涯轉投費城76人隊後的首個賽季。失去父子同台光環後，布朗尼在總教練雷迪克（JJ Redick）體系下徹底邊緣化。本季至今湖人打出7勝2敗的強勢開局，布朗尼僅出賽5場，場均上場時間慘跌至2.4分鐘、僅能貢獻0.8分，相較於前兩個賽季的6.7分鐘與8.9分鐘大幅下滑，留在NBA賽場幾乎淪為垃圾時間專用球員。令湖人球迷更加難以接受的是球團在休賽季的陣容決策。湖人為了將最後一個正式名單名額保留給布朗尼，在10月19日甘願認賠420萬美元薪資，斷然將2024年首輪新秀柯奈特（Dalton Knecht）裁掉。然而柯奈特隨後以雙向合約加盟尼克隊，並於週三的首秀中替補上陣6投4中，高效率攻下10分與7籃板。眼見昔日棄將在紐約發光發熱，大批湖人球迷湧入社群平台痛批球團決策：「這根本不是同一個柯奈特，湖人當初選布朗尼放走他簡直太荒謬！」、「球團為了保住布朗尼吞下420萬美元死錢，現在甚至連一軍都打不上直接下放G聯盟，管理層必須有人為此負責！」面對洶湧的輿論風波，發展聯盟成為布朗尼短暫遠離鎂光燈、透過大量球權重新找回節奏的避風港。不過湖人隨隊名記布哈（Jovan Buha）深入分析指出，若湖人後續在自由球員市場或交易截止日前尋求即戰力升級，年薪僅數百萬美元且難以進入輪替的布朗尼，依然是球團在名單異動時最可能被裁掉的優先人選。