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▲藍心湄（左起）提議「敬老卡」改名，蘇巧慧與沈伯洋聽到後都笑出來。（圖／翻攝自TVBS女人我最大YouTube）

節目《女人我最大》邀請台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧上門作客，主持人藍心湄抓住機會，提議「敬老卡」改名的想法。她說這個名稱實在太顯年紀，身邊閨密包含她自己都不喜歡，藍心湄在《女人我最大》節目上開箱蘇巧慧包包，發現裡面除了沈伯洋送的手帕、衛生紙、充電器外，還有一疊演講稿，寫著蘇巧慧的市政願景。藍心湄見狀突然主動提議要多加一條，那就是幫「敬老卡」改名。藍心湄笑說：「藍心湄認為敬老聽起來很不討喜，希望能把名字改掉，蘇巧慧反問她想改什麼，她還笑著提議「至尊卡」或是「尊榮卡」，讓現場其他來賓聽了也笑出來。蘇巧慧事後也在Threads發文：「這篇貼文目前已吸引4.1萬人按讚，大家也紛紛留言提供意見：「至尊卡這名字真的超讚！拜託巧慧慎重考慮，甚至可以推廣全國」、「我覺得跟長輩有關的政策，都很適合換個蝦趴的名字！這樣長輩就不會礙於面子拒絕使用各種福利」、「『致尊卡』其實也不錯，有給予的意思也有致敬的意思」、「希望我人生到那個階段時，領到的就叫做至尊卡」。而蘇巧慧的包包內還裝有筆記型電腦、水壺等重物，健身網紅楷教練試拿後，覺得應該有5公斤左右，大家都被這重量嚇到；蘇巧慧則笑說，因為平常出門就是一整天，所以所有必須用到的東西都要裝進包包裡，就連氣墊梳她都自己帶，準備超齊全。藍心湄則稱讚她包包內容擺放很整齊：「一看就是那種家裡會裝潢得很乾淨的人！」