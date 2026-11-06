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▲長榮航空此次旅展推出精選航線82折起，購票再加碼免費機票抽獎活動。（圖／長榮航空提供）

▲星宇航空推出各通路購買機票或星星相遇產品單筆消費滿2萬元，於展場出示購買憑證或電子機票可參加抽獎。（圖／星宇航空提供）

▲台灣虎航商務長許致遠（圖中）號召消費者到旅展同歡。（圖／台灣虎航tigerairtw.com）

ITF台灣國際旅展於今（6）日至11月9日，在台北南港展覽館1館登場，各大航空公司的線上旅展已全面開跑。不過既然線上就可買到優惠機票，為什麼還要到旅展現場？事實上，今年共計有12大航空公司都將到場，其中「ANA 全日本空輸」睽違7年回歸且攜手「樂桃航空」參展。包含樂桃航空、星宇航空與台灣虎航，都將有現場抽獎活動，獎項包含亞洲區不限航點商務艙來回機票。綜觀今年各大航空公司因應ITF台灣國際旅展而推出的線上旅展優惠，「中華航空」主打熱門航線最低76折起；「星宇航空」推全航線85折起優惠，單筆消費滿2萬元即可抽亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券及 SNOOPY 聯名周邊。「長榮航空」推出精選航線82折起，週末快閃桃園－香港未稅3280元起、桃園－首爾未稅6059元起，購票再加碼免費機票抽獎活動，最大獎項送出全球不限航點商務艙免費機票。今年最大亮點之一，「ANA 全日本空輸」睽違7年回歸旅展，更首次攜手「樂桃航空」參展，此次推出台日航線機票未稅7000元起，並加碼限量前100名於展場櫃台購票者加贈 ANA 原創無線充電盤。樂桃航空則首度在台公開新品牌形象空服員制服，！「日本航空」此次攜手「日本越洋航空」等七個單位共同參展，並推出旅展限定台北－沖繩經濟艙3,200元起、豪經艙10,400元起。星宇航空推出各通路購買機票或星星相遇產品單筆消費滿2萬元，，包含S‧T‧A‧R 四大獎項。獎項包含亞洲區不限航點商務艙來回機票、星宇航空獎勵哩程、星野集團住宿券、宫古島瑰麗酒店ROSEWOOD MIYAKOJIMA住宿券、星宇航空周邊商品、日本KDDI 5日吃到飽Esim等豐富好禮，每日限量，抽完為止。單筆消費超過8萬元，再加贈價值2880元的「STARLUX × SPALDING聯名籃球組」1個，同樣每日限量，贈完為止。且凡於旅展現場完成航點遊戲活動，即可獲得 Snoopy 購物袋乙個，每人每日限兌換一個。國泰航空則主打實體旅展現場購票活動，11月6日至9日旅展期間，旅客可到國泰航空攤位參與活動，現場購票並完成登記，；現場另有旅展相關好康。對於已經確定要前往香港、又想順便逛旅展的旅客，可以將國泰航空列入現場比較名單。台灣虎航從今（6）日上午10:00線上旅展開賣「全航線999元」起單程未稅促銷優惠，濟州、釜山航線優惠碼放送。旅展現場攤位（J709）憑電子行程單免費兌換限量2027年桌曆，並抽出「不限航點來回機票」等超過9000份大獎招福虎運籤。現場限定好禮與活動一次看：◾️：凡於ITF線上旅展期間至台灣虎航官網購票，且到旅展現場台灣虎航攤位（J709）出示電子行程單記錄，即可免費獲得「台灣虎航2027年桌曆」與「多慶屋13%OFF折扣優惠券」（數量有限，送完為止）。◾️：參與台灣虎航攤位現場的「招福虎運籤」、「祭典嗨翻天」等互動活動，有機會抽中最大獎「不限航點來回機票」等超過9,000份限量好禮。◾️：11月8日「虎將見面會」重磅邀請相信音樂旗下「創作女聲」小魏魏嘉瑩擔任嘉賓，現場教學《快出來玩》虎爪舞，炒熱全場氣氛。