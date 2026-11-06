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王品集團Q4續展店 搶攻年末聚餐商機

王品集團5日召開董事會，Q3合併營收達新台幣66.1億元，年增12.20%，稅後淨利3.7億元，年增7.75%，單季EPS 4.46元，單季營收再度改寫歷史新高紀錄。累計2026年前三季，王品集團兩岸合併營收達195.2億元，年增12.71%；稅後淨利達11.9億元，較去年同期大增19.16%；前三季累計EPS達14.32元，超越去年同期12.01元，也寫下王品新里程碑，連續4年賺逾1股本。王品集團指出，Q3受惠暑假學生聚餐、父親節、七夕及中秋檔期等多個節慶商機帶動，台灣事業群單季營收達52.9億元，年增10.16%，累計前三季營收157.6億元，不斷刷新紀錄。中國事業群穩健經營，Q3營收達13.2億元，較去年同期強勁成長21.22%，累計前三季營收37.6億元，年增22.07%。王品集團表示，展望Q4，集團持續展店，「王品牛排」、「夏慕尼」及「石二鍋」等品牌都有新店開幕計畫，且隨著氣溫逐漸轉涼，國人吃鍋需求增，王品旗下的鍋物品牌，如「和牛涮」、「青花驕」、「聚 日式鍋物」、「尬鍋」等，搶攻消費者需求。王品集團提到，看好歲末年終商務尾牙、聚餐、耶誕跨年等重大節慶，也將帶動新一波聚餐商機。