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沙加緬度國王隊開季陷入極度低潮，在日前以103：116不敵湖人隊後，戰績慘跌至1勝7敗深陷泥淖，陣中三屆明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）與球團的合作關係正式走向十字路口。ESPN資深記者麥克馬洪（Tim MacMahon）率先爆料沙波尼斯已萌生離隊念頭，球團也正積極尋求交易可能；而《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）進一步指出，包括多倫多暴龍隊、夏洛特黃蜂隊、布魯克林籃網隊以及孟菲斯灰熊隊，均已對這位明星長人展現出不同程度的網羅興趣。國王隊開季至今的攻防重心發生劇烈位移，球團將大量進攻自主權傾斜給潛力新秀後衛阿庫夫（Darius Acuff Jr.）。知名記者溫霍斯特（Brian Windhorst）與麥克馬洪在播客節目《The Hoop Collective》中指出，在先前的比賽中曾出現阿庫夫單場出手多達25次、而沙波尼斯僅獲得5次出手機會的極端失衡現象。麥克馬洪坦言雙方關係已相當緊繃：「坦白說，沙波尼斯想離開那裡，如果國王能把他送走，他們絕對會做。他現在很不開心，這是一個糟糕的局面。」溫霍斯特則分析，國王目前的難題在於必須替這位核心戰將換回合理且對等的籌碼，不可能草率賤賣。即便球隊開季處於掙扎，沙波尼斯依然繳出極具說服力的個人全能數據，本季場均繳出16.0分、15.8籃板與7.3助攻，在日前對陣湖人隊時更狂抓17個籃板，個人支配球與鞏固籃板的頂級威脅並未退化。然而推動交易的最大阻礙在於沙波尼斯的龐大合約，他未來兩個賽季還有約9400萬美元的受保障薪資。此前國王曾試圖與活塞隊洽談先簽後換以引進年輕中鋒杜倫（Jalen Duren），但活塞並無意放走陣中潛力支柱。如今暴龍、黃蜂、籃網與灰熊4支需要禁區升級的球隊傳出有意接盤，各方開出的包裹是否能滿足國王重建或調整陣容的需求，將成為牽動交易能否成行的關鍵。