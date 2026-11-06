（更新時間 10:48）台股狂瀉，元大台灣 50（0050）今（6）日摜破 88 元、下殺至 87.55 元！分析師郭哲榮日前砸 1.5 億元套牢、蒸發逾千萬，在直播沉痛致歉喊受災戶；不料稍早他再度震撼加碼 5000 萬湊滿 2 億，並急喊國安基金進場。官方啟動條件與歷史護盤名單一次看。
再加碼5000萬買0050！郭哲榮曝用理財房貸沒錢了 喊有現金就全壓
值得注意的是，郭哲榮稍早於社群平台 Threads 與官方 LINE 拋出最新震撼彈，宣布今日再砸 5,000 萬元加碼 0050，累計投入金額正式飆破 2 億元！他首度自曝是動用「理財型房貸」增資，目前資金已全數打滿「買到沒錢了」，更霸氣喊話「現在還有現金的人以後會後悔，有現金就全壓」，並透露發訊當下市場傳出國安基金可能開會，意味深長笑稱「有選舉真好」。
🟡郭哲榮1.5億遭套牢，直播喊對不起成受災戶
0050 破底，郭哲榮在節目中愁容滿面道歉：「我昨天說 sorry，今天還是跟大家講抱歉。我已經選低起點了，沒想到我也變成受災戶，我對不起各位，我心情非常差！」他自嘲 7 月賺錢被當神，如今套牢「被當神棍」，更感嘆「分析師真的不是人幹的」。見國巨、環球晶被打 3 折，他直呼是海嘯級跌法，奉勸千萬別融資，「有現貨的把 App 刪掉，現在砍真的沒意思」，並堅守年底 5 萬點承諾，沒達標就請 1 萬份雞排珍奶。
🟡國安基金進場無點數門檻，依法須委員會決議
市場哀鴻遍野，狂問「國安基金跌幾點進場？」依《國安基金設置及管理條例》第 8 條，進場並無固定點數門檻，法定前提為重大事件或資金大幅移動導致金融失序，須由行政院副院長召集委員會決議，方可動用最高 5,000 億元資金。操盤手阮清華先前強調，股市漲跌屬正常循環，若國際情勢無重大危機，無須過度恐慌。
🟡歷次護盤必買六大名單，台積電與鴻海成核心
若國安基金召開臨時會護盤，銀彈鎖定何處？歷史操作顯示，六成以上資金集中重押台積電。統計近三次護盤明細，呈現「鎖定權值龍頭」趨勢，「台積電、鴻海、台達電、廣達、台塑、富邦金」連三次全數上榜，為官方必買 6 大名單，多具高殖利率、低本益比與獲利成長等特性，成散戶抗震的重要指標。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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🟡郭哲榮1.5億遭套牢，直播喊對不起成受災戶
0050 破底，郭哲榮在節目中愁容滿面道歉：「我昨天說 sorry，今天還是跟大家講抱歉。我已經選低起點了，沒想到我也變成受災戶，我對不起各位，我心情非常差！」他自嘲 7 月賺錢被當神，如今套牢「被當神棍」，更感嘆「分析師真的不是人幹的」。見國巨、環球晶被打 3 折，他直呼是海嘯級跌法，奉勸千萬別融資，「有現貨的把 App 刪掉，現在砍真的沒意思」，並堅守年底 5 萬點承諾，沒達標就請 1 萬份雞排珍奶。
市場哀鴻遍野，狂問「國安基金跌幾點進場？」依《國安基金設置及管理條例》第 8 條，進場並無固定點數門檻，法定前提為重大事件或資金大幅移動導致金融失序，須由行政院副院長召集委員會決議，方可動用最高 5,000 億元資金。操盤手阮清華先前強調，股市漲跌屬正常循環，若國際情勢無重大危機，無須過度恐慌。
🟡歷次護盤必買六大名單，台積電與鴻海成核心
若國安基金召開臨時會護盤，銀彈鎖定何處？歷史操作顯示，六成以上資金集中重押台積電。統計近三次護盤明細，呈現「鎖定權值龍頭」趨勢，「台積電、鴻海、台達電、廣達、台塑、富邦金」連三次全數上榜，為官方必買 6 大名單，多具高殖利率、低本益比與獲利成長等特性，成散戶抗震的重要指標。
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